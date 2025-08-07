Помиляється майже кожен: як насправді потрібно прати шкарпетки

Якщо ви сумлінно вивертали шкарпетки, перш ніж кидати їх у пральну машину, ваша інтуїція вас не підвела. Це правильно, особливо якщо на зворотній стороні є видимі темні плями.

Експертка з прання Сара Шортер пояснила, що правильний спосіб підготовки шкарпеток до прання — це спочатку вивернути їх "навиворіт". Про це пише Daily Mail.

"Щоб досягти оптимального очищення, виверніть шкарпетки навиворіт перед пранням", — сказала Шортер, науковиця з досліджень та розробок продуктів Unilever.

Експертка з чищення додала, що є дві основні причини, чому шкарпетки "виграють" від такого прання.

Ефективніше видаляє бактерії

З точки зору гігієни, Сара пояснила, що "прання шкарпеток навиворіт дозволяє ефективніше видаляти відмерлі клітини шкіри та бактерії". Друга причина пов'язана зі збереженням їхнього стану в довгостроковій перспективі.

"Прання навиворіт дозволяє вашим шкарпеткам довше виглядати як нові, зменшуючи тертя на зовнішній стороні шкарпеток, що допомагає зберегти візерунки та кольори", — наголосила Сара.

Прання навиворіт дозволяє вашим шкарпеткам довше виглядати як нові Фото: Getty

Додаткове прання

Однак, якщо шкарпетки помітно темні та брудні на підошві та п'яті, експертка пропонує додатковий етап попереднього прання як найкращий спосіб їх освіжити. "Якщо шкарпетки заплямовані, нанесіть трохи рідини для прання безпосередньо на пляму, перш ніж вивернути їх навиворіт та прати", — рекомендує Сара.

Використання якісного миючого засобу у пральній машині також є обов'язковим.

Використання якісного миючого засобу є обов'язковим Фото: Getty

А якщо ви налаштовані зберегти термін служби своїх шкарпеток, Сара також пропонує уникати теплої води та перейти на пральний порошок у холодній воді, оскільки це краще "зберігає тканину та еластичність шкарпеток".

Сушіння

Окрім дотримання техніки прання навиворіт, спосіб сушіння шкарпеток також може вплинути на їхню довговічність.

Науковиця рекомендує "сушити шкарпетки на вішаку замість використання сушарки" – і, як і під час прання, їх слід вивернути навиворіт.

"Сушіння на мотузці допомагає підтримувати форму та еластичність", — пояснила вона.

Разом з тим, потрібно обмежувати вплив прямих сонячних променів на шкарпетки, "оскільки ультрафіолетове випромінювання сонячного світла може руйнувати еластан у шкарпетках".

Жінка також підтвердила, що "шкарпетки слід прати після кожного носіння".

"Часте прання важливе, тому що ноги пітніють. Вологі, брудні шкарпетки можуть призвести до грибкових інфекцій або неприємних запахів", — каже вона.

