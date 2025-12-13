Дівчина скаржиться на дієту чоловіка, який щодня їсть моркву з неочікуваної причини (відео)

Одна мешканка Британії поділилася кумедним моментом у стосунках — зазирнувши у харчовий щоденник хлопця, де він щодня записує свій раціон, вона з'ясувала причину його дивної звички. Це відкриття розсмішило її та користувачів інтернету.

За словами дівчини, її бойфренд у третьому класі потрапив під булінг за бліду шкіру. Про це британка розповіла у своєму відео в TikTok.

Дівчина розповідає, що мотивував також свій вчинок хлопець тим, що хоче мати "більш засмаглий вигляд". Тому вона говорить, що не може втримати сліз від сміху з його аргументів.

"Я реально плачу. Він сказав, що їсть моркву щодня, бо в дитинстві його цькували за блідість", — підписала свій ролик британка.

Водночас науковий портал Healthline пояснює, що продукти з бета-каротином — морква, батат чи капуста кейл — можуть надавати шкірі тепліший відтінок та знижувати чутливість до сонця. Однак надмірне їх споживання іноді призводить до каротенозу — тимчасового й безпечного жовтувато-оранжевого забарвлення шкіри.

Реакція соцмереж

У коментарях інші користувачі ділилися власними історіями щодо стосунку до моркви та продуктів з каротином. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Я працював на заводі свіжих соків і спостерігав, як працівники буквально ставали морквяного відтінку";

"Деякі люди вживають моркву навмисно, щоб отримати такий відтінок — і весь TikTok у цьому тренді";.

"Замість солярію треба їсти моркву, здається так чи що?!";

"Та не пожовтіє він як фрукт. Це треба стільки вперти в себе, тому лише скажу — їжте на здоров'я".

