Девушка жалуется на диету мужа, который ежедневно ест морковь по неожиданной причине (видео)

Одна жительница Британии поделилась забавным моментом в отношениях — заглянув в пищевой дневник парня, где он ежедневно записывает свой рацион, она выяснила причину его странной привычки. Это открытие рассмешило ее и пользователей интернета.

По словам девушки, ее бойфренд в третьем классе попал под буллинг за бледную кожу. Об этом британка рассказала в своем видео в TikTok.

Девушка рассказывает, что мотивировал также свой поступок парень тем, что хочет иметь "более загорелый вид". Поэтому она говорит, что не может удержать слез от смеха с его аргументов.

"Я реально плачу. Он сказал, что ест морковь каждый день, потому что в детстве его травили за бледность", — подписала свой ролик британка.

В то же время научный портал Healthline объясняет, что продукты с бета-каротином — морковь, батат или капуста кейл — могут придавать коже более теплый оттенок и снижать чувствительность к солнцу. Однако чрезмерное их потребление иногда приводит к каротенозу — временному и безопасному желтовато-оранжевому окрасу кожи.

Реакция соцсетей

В комментариях другие пользователи делились собственными историями по отношению к моркови и продуктам с каротином. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Я работал на заводе свежих соков и наблюдал, как работники буквально становились морковного оттенка";

"Некоторые люди употребляют морковь намеренно, чтобы получить такой оттенок — и весь TikTok в этом тренде";.

"Вместо солярия надо есть морковь, кажется так или что?!";

"Да не пожелтеет он как фрукт. Это надо столько упереть в себя, поэтому только скажу — ешьте на здоровье".

