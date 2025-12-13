Девушка жалуется на диету мужа, который ежедневно ест морковь по неожиданной причине (видео)

Поддержите нас UA
Девушка жалуется на диету мужа, который ежедневно ест морковь по неожиданной причине
Мужчина постоянно ест морковь по неожиданной причине для девушки | Фото: Freepik

Одна жительница Британии поделилась забавным моментом в отношениях — заглянув в пищевой дневник парня, где он ежедневно записывает свой рацион, она выяснила причину его странной привычки. Это открытие рассмешило ее и пользователей интернета.

По словам девушки, ее бойфренд в третьем классе попал под буллинг за бледную кожу. Об этом британка рассказала в своем видео в TikTok.

Девушка рассказывает, что мотивировал также свой поступок парень тем, что хочет иметь "более загорелый вид". Поэтому она говорит, что не может удержать слез от смеха с его аргументов.

"Я реально плачу. Он сказал, что ест морковь каждый день, потому что в детстве его травили за бледность", — подписала свой ролик британка.

В то же время научный портал Healthline объясняет, что продукты с бета-каротином — морковь, батат или капуста кейл — могут придавать коже более теплый оттенок и снижать чувствительность к солнцу. Однако чрезмерное их потребление иногда приводит к каротенозу — временному и безопасному желтовато-оранжевому окрасу кожи.

Реакция соцсетей

В комментариях другие пользователи делились собственными историями по отношению к моркови и продуктам с каротином. Больше всего одобрения получили такие реплики:

  • "Я работал на заводе свежих соков и наблюдал, как работники буквально становились морковного оттенка";
  • "Некоторые люди употребляют морковь намеренно, чтобы получить такой оттенок — и весь TikTok в этом тренде";.
  • "Вместо солярия надо есть морковь, кажется так или что?!";
  • "Да не пожелтеет он как фрукт. Это надо столько упереть в себя, поэтому только скажу — ешьте на здоровье".

