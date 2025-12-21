Жінка відкрила подарункову коробку з 1990-х і не повірила своїм очам від знахідки (фото)

Британка Рейчел отримала подарунок у стилі 1990-х років — коробку з різним "солодким вмістом". Коли дівчина побачила наявність відомих солодощів, то не змогла стриматися від емоцій та спогадів із минулого.

Мешканка Міддлсборо сказала, що нинішні пакування солодощів відрізняються від стандартів минулого. Саму розпаковку незвичного подарунка жінка показала у своєму Instagram.

Відео з пакунком Рейчел став вірусним — набрав понад 2,5 млн переглядів на різних платформах. На кадрах видно, як британка відкрила коробку, то була приголомшена розміром та змістом.

Жінка говориться, що сучасні батончики стали меншими через "shrinkflation" — практику, коли виробники зменшують вагу або розмір продукту, а ціна залишається тією ж або навіть зростає. Колись великі батончики зараз здаються крихітними.

Отриманий пакунок із солодощами, який відкрила Рейчел, називався Cadbury selection box. Коробка мала стиль 1990-х, на якій красувалися Санта, ельфи та відомий персонаж Рудольф у яскравих кольорах.

Усередині вона знайшла величезні батончики Picnic, Boost (в оранжевій упаковці, а не синій), Fruit & Nut, Double Decker і Wispa. Рейчел також звернула увагу, що упаковка колись щільно облягала батончик, тоді як зараз вона вільніша, створюючи ілюзію більшого продукту.

"Я от згадую теж Five Centres та інші солодощі, які зараз важко знайти. А хто пам’ятає синіх людей[батончики в упаковці у формі людей в синьому — ред.]? Людей-черевиків?" — резюмує жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі мережі підтримали дівчину з її знахідкою. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Моя бабуся щороку діставала величезні коробки. Я завжди зазирала, щоб побачити їх!";

"Можна надіслати це назад у Cadbury, щоб нагадати, якими повинні бути батончики";

"Досі згадую ті батончики та солодке з 1990-х. Нині вже таких і не побачиш";

"Щоразу навіває спогади, дякую".

