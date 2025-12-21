Женщина открыла подарочную коробку из 1990-х и не поверила своим глазам от находки (фото)

Британка Рэйчел получила подарок в стиле 1990-х годов — коробку с различным "сладким содержимым". Когда девушка увидела наличие известных сладостей, то не смогла сдержаться от эмоций и воспоминаний из прошлого.

Жительница Миддлсборо сказала, что нынешние упаковки сладостей отличаются от стандартов прошлого. Саму распаковку необычного подарка женщина показала в своем Instagram.

Видео с пакетом Рэйчел стал вирусным — набрал более 2,5 млн просмотров на различных платформах. На кадрах видно, как британка открыла коробку, то была ошеломлена размером и содержанием.

Женщина говорится, что современные батончики стали меньше из-за "shrinkflation" — практики, когда производители уменьшают вес или размер продукта, а цена остается той же или даже растет. Когда-то большие батончики сейчас кажутся крошечными.

Полученный пакет со сладостями, который открыла Рэйчел, назывался Cadbury selection box. Коробка имела стиль 1990-х, на которой красовались Санта, эльфы и известный персонаж Рудольф в ярких цветах.

Відео дня

Внутри она нашла огромные батончики Picnic, Boost (в оранжевой упаковке, а не синей), Fruit & Nut, Double Decker и Wispa. Рэйчел также обратила внимание, что упаковка когда-то плотно облегала батончик, тогда как сейчас она более свободная, создавая иллюзию более крупного продукта.

"Я вот вспоминаю тоже Five Centres и другие сладости, которые сейчас трудно найти. А кто помнит синих людей [батончики в упаковке в форме людей в синем — ред.] Людей-черевички?" — резюмирует женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи сети поддержали девушку с ее находкой. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Моя бабушка каждый год доставала огромные коробки. Я всегда заглядывала, чтобы увидеть их!";

"Можно отправить это обратно в Cadbury, чтобы напомнить, какими должны быть батончики";

"До сих пор вспоминаю те батончики и сладкое из 1990-х. Сейчас уже таких и не увидишь";

"Каждый раз навевает воспоминания, спасибо".

Ранее Фокус рассказывал о том, как в сети появились редкие кадры некогда культового заведения. Многие люди восхищались заведением в форме НЛО и все еще помнят, как оно выглядело.

Впоследствии стало известно, что блогер показал содержимое новогодних подарков для детей. Украинец сделал распаковку новогодних подарков для детей от известного бренда.