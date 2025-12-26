Жінка натрапила на колодязь бажань: наступного дня загадане збулося

Звичайна прогулянка обернулася справжнім дивом. Ребека Хулатт із Великої Британії випадково натрапила на колодязь бажань і вже наступного дня отримала те, про що мріяла.

43-річна медсестра з Англії розповіла, що гуляла національним парком Пік-Дистрикт разом зі своїм 19-річним сином Брендоном. Прогулянка вийшла спонтанною, адже у них зламалася машина, і перед зустріччю з друзями вони вирішили пройтися стежкою. Про це пише Crimsby Live.

Саме тоді британка з сином помітили невеликий колодязь бажань, захований далеко від туристичних маршрутів.

"Ми кинули туди по 50 пенсів. Брендон загадав нову машину, а я просто попросила трохи грошей", — згадує Ребека.

Медсестра Ребекка Хулатт тримає чек на 250 000 фунтів Фото: Instagram

Бажання, які збулися

Уже наступного дня, після довгої зміни в лікарні, жінка вирішила розслабитися і купила квиток із миттєвою лотереєю. Результат виявився приголомшливим. Виграш британки склав 250 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 14,2 млн гривень).

"Я просто не могла в це повірити", — зізналася вона.

Перша покупка

Першою великою покупкою став новий Audi A1 для сина, адже його стара машина ледь трималася на ходу. Так обидва бажання, загадані біля колодязя, здійснилися майже одночасно.

"Це неймовірно. У нас і раніше були теплі спогади про цей парк, але тепер це місце здається по-справжньому чарівним", — зазначила Ребека.

Виграш дав змогу родині замислитися і про інші зміни. Жінка вже зробила пропозицію про купівлю більш просторого будинку з великою ділянкою.

"Моєю давньою мрією було проводити час у власному саду. Я хочу знову займатися садівництвом, приймати друзів, просто сидіти на сонці і насолоджуватися будинком", — додала вона.

