Женщина наткнулась на колодец желаний: на следующий день загаданное сбылось

Обычная прогулка обернулась настоящим чудом. Ребекка Хулатт из Великобритании случайно наткнулась на колодец желаний и уже на следующий день получила то, о чем мечтала.

43-летняя медсестра из Англии рассказала, что гуляла по национальному парку Пик-Дистрикт вместе со своим 19-летним сыном Брэндоном. Прогулка получилась спонтанной, ведь у них сломалась машина, и перед встречей с друзьями они решили пройтись по тропинке. Об этом пишет Crimsby Live.

Именно тогда британка с сыном заметили небольшой колодец желаний, спрятанный вдали от туристических маршрутов.

"Мы бросили туда по 50 пенсов. Брэндон загадал новую машину, а я просто попросила немного денег", — вспоминает Ребекка.

Медсестра Ребекка Хулатт держит чек на 250 000 фунтов Фото: Instagram

Желания, которые сбылись

Уже на следующий день, после долгой смены в больнице, женщина решила расслабиться и купила билет с мгновенной лотереей. Результат оказался ошеломляющим. Выигрыш британки составил 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 14,2 млн гривен).

Відео дня

"Я просто не могла в это поверить", — призналась она.

Первая покупка

Первой крупной покупкой стал новый Audi A1 для сына, ведь его старая машина едва держалась на ходу. Так оба желания, загаданные у колодца, исполнились почти одновременно.

"Это невероятно. У нас и раньше были теплые воспоминания об этом парке, но теперь это место кажется по-настоящему волшебным", — отметила Ребекка.

Выигрыш позволил семье задуматься и о других переменах. Женщина уже сделала предложение о покупке более просторного дома с большим участком.

"Моей давней мечтой было проводить время в собственном саду. Я хочу снова заниматься садоводством, принимать друзей, просто сидеть на солнце и наслаждаться домом", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что:

На Рождество случился исторический выигрыш в лотерею. Счастливый билет в лотерее принес 1,817 млрд долларов американцу.

Бывший сотрудник шотландского телеканала STV и его жена Кристин сорвали джекпот в £161 миллион, который был одним из крупнейших джекпотов за всю историю Британии.

Также стало известно, что в 2010 году супруги Джеки и Гилберт Сиснеросы из США сорвали джекпот в лотерее Mega Millions и решили воплотить свою давнюю мечту.