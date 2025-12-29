Занадто сміливо: "недоречне" вбрання моделі для гри в гольф підірвало соцмережі (відео)

Останніми роками гольф став одним із найпопулярніших видів спорту в соцмережах. Однак не обійшлося і без скандалів. У центрі уваги опинилася модель, яка зареєструвала власний акаунт в Instagram під назвою Blondie Golff.

За останні п'ять років гольф несподівано став одним із найбільш обговорюваних видів спорту в соціальних мережах. Якщо раніше він асоціювався із закритими клубами й суворими правилами, то сьогодні гра перебуває в числі найбільш медійних. Про це пише спортивне видання The Spun.

На YouTube і в соцмережах саме непрофесіонали збирають мільйони переглядів, ділячись своїм прогресом, помилками й спробами поліпшити гру. На відміну від футболу або баскетболу, де домінують зірки, у гольфі аудиторію значно більше цікавлять звичайні гравці, хоча багато хто з них уже заробляє на створенні контенту мільйони на рік.

Такий ажіотаж приваблює нових учасників, і кожен, здається, хоче спробувати стати зіркою соцмереж. Так нещодавно в центрі уваги опинилася популярна Instagram-модель Blondie Golff. Однак замість підтримки дівчина зіткнулася з хвилею критики.

Багато користувачів вважають спідницю дівчини занадто короткою Фото: Instagram

Приводом став її образ на полі. У соцмережах завірусилося вбрання з украй короткою спідницею. Користувачі звинуватили дівчину в порушенні негласного дрес-коду для гри в гольф і назвали її зовнішній вигляд "недоречним" для цього виду спорту.

Реакція соцмереж

Фанати швидко відреагували на "непристойне вбрання", хоча деяким це і сподобалося.

"У наші дні всі хочуть стати популярними, але таке вбрання на полі для гольфу, в оточенні людей недоречне", "Сподіваюся, дітей поблизу не було", "Безглузда спідниця для гольфу", "Мені здається, спідниця занадто довга", "Дуже крутий пояс", — писали вони.

Наразі у моделі, яка стала творцем контенту про гольф, майже 5 тисяч підписників.

