Слишком смело: "неуместный" наряд модели для игры в гольф взорвал соцсети (видео)
В последние годы гольф стал одним из самых популярных видов спорта в соцсетях. Однако не обошлось и без скандалов. В центре внимания оказалась модель, зарегистрировавшая собственный аккаунт в Instagram под названием Blondie Golff.
За последние пять лет гольф неожиданно стал одним из самых обсуждаемых видов спорта в социальных сетях. Если раньше он ассоциировался с закрытыми клубами и строгими правилами, то сегодня игра находится в числе самых медийных. Об этом пишет спортивное издание The Spun.
На YouTube и в соцсетях именно непрофессионалы собирают миллионы просмотров, делясь своим прогрессом, ошибками и попытками улучшить игру. В отличие от футбола или баскетбола, где доминируют звезды, в гольфе аудиторию куда больше интересуют обычные игроки, хотя многие из них уже зарабатывают на создании контента миллионы в год.
Такой ажиотаж привлекает новых участников, и каждый, кажется, хочет попробовать стать звездой соцсетей. Так недавно в центре внимания оказалась популярная Instagram-модель Blondie Golff. Однако вместо поддержки девушка столкнулась с волной критики.
Поводом стал ее образ на поле. В соцсетях завирусился наряд с крайне короткой юбкой. Пользователи обвинили девушку в нарушении негласного дресс-кода для игры в гольф и назвали ее внешний вид "неуместным" для этого вида спорта.
Реакция соцсетей
Фанаты быстро отреагировали на "непристойный наряд", хотя некоторым это и понравилось.
"В наши дни все хотят стать популярными, но такой наряд на поле для гольфа, в окружении людей неуместен", "Надеюсь, детей поблизости не было", "Нелепая юбка для гольфа", "Мне кажется, юбка слишком длинная", "Очень крутой пояс", — писали они.
На данный момент у модели, ставшей создательницей контента о гольфе, почти 5 тысяч подписчиков.
