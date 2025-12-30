"Схоже на праску": українка налякала людей своїм "квадратним" обличчям (відео)
У соціальних мережах активно обговорюють Тетяну Городечну, дівчину з України, чия зовнішність і манера подачі контенту привернули увагу широкої аудиторії.
Ролики та фотографії українки, зняті в повсякденній обстановці, регулярно набирають тисячі й навіть мільйони переглядів, особливо в TikTok. Окремою темою обговорення стало те, що дівчина часто використовує фільтри. Про це в матеріалі Фокуса.
Головною особливістю став образ дівчини. Багато людей звернули увагу на виразні риси обличчя. В її роликах зовнішність постійно трансформується, через що створюється відчуття, ніби глядачі щоразу бачать нову людину.
Зовнішність дівчини стала предметом обговорень
Користувачі відзначили яскраво підкреслені губи й незвичайні пропорції обличчя Тетяни, які вона і "змінює" майже в кожному своєму відео.
Окремою темою обговорення стало те, що дівчина часто використовує фільтри, які дають змогу змінювати форму обличчя, губ і носа.
В її акаунті в TikTok регулярно з'являються ролики, де її образ помітно відрізняється. В одному з роликів українка з великими вилицями, в іншому — з великим носом, а в третьому — має зовсім постарілий вигляд на 30 або 40 років. Саме ці зміни в її зовнішності стали причиною бурхливих дискусій у коментарях під відео та інших платформах.
Фокус також звернувся до Тетяни за додатковим коментарем і оновить матеріал, коли дівчина поділиться деталями свого життя.
Реакція соцмереж
Думки аудиторії розділилися. Одні вважають, що дівчина свідомо використовує фільтри як інструмент самовираження і привернення уваги, інші критикують подібний контент, називаючи його спірним:
- "Обличчя схоже на праску";
- "Тільки одне питання, навіщо?";
- "Невже до такої міри дурні люди що не розуміють, що це просто фільтр ТТ";
- "Ржу з неї, вона підіймає настрій! Молодець";
- "Фільтр не фільтр, але коментарі смішні".
Однак більшість сходиться в тому, що її ролики викликають емоції й активно поширюються в рекомендаціях
