"Схоже на праску": українка налякала людей своїм "квадратним" обличчям (відео)

У соціальних мережах активно обговорюють Тетяну Городечну, дівчину з України, чия зовнішність і манера подачі контенту привернули увагу широкої аудиторії.

Ролики та фотографії українки, зняті в повсякденній обстановці, регулярно набирають тисячі й навіть мільйони переглядів, особливо в TikTok. Окремою темою обговорення стало те, що дівчина часто використовує фільтри. Про це в матеріалі Фокуса.

Головною особливістю став образ дівчини. Багато людей звернули увагу на виразні риси обличчя. В її роликах зовнішність постійно трансформується, через що створюється відчуття, ніби глядачі щоразу бачать нову людину.

Зовнішність дівчини стала предметом обговорень

Користувачі відзначили яскраво підкреслені губи й незвичайні пропорції обличчя Тетяни, які вона і "змінює" майже в кожному своєму відео.

Окремою темою обговорення стало те, що дівчина часто використовує фільтри, які дають змогу змінювати форму обличчя, губ і носа.

В її акаунті в TikTok регулярно з'являються ролики, де її образ помітно відрізняється. В одному з роликів українка з великими вилицями, в іншому — з великим носом, а в третьому — має зовсім постарілий вигляд на 30 або 40 років. Саме ці зміни в її зовнішності стали причиною бурхливих дискусій у коментарях під відео та інших платформах.

Фокус також звернувся до Тетяни за додатковим коментарем і оновить матеріал, коли дівчина поділиться деталями свого життя.

Реакція соцмереж

Думки аудиторії розділилися. Одні вважають, що дівчина свідомо використовує фільтри як інструмент самовираження і привернення уваги, інші критикують подібний контент, називаючи його спірним:

"Обличчя схоже на праску";

"Тільки одне питання, навіщо?";

"Невже до такої міри дурні люди що не розуміють, що це просто фільтр ТТ";

"Ржу з неї, вона підіймає настрій! Молодець";

"Фільтр не фільтр, але коментарі смішні".

Однак більшість сходиться в тому, що її ролики викликають емоції й активно поширюються в рекомендаціях

