"Похоже на утюг": украинка напугала людей своим "квадратным" лицом (видео)

В социальных сетях активно обсуждают Татьяну Городечную, девушку из Украины, чья внешность и манера подачи контента привлекли внимание широкой аудитории.

Ролики и фотографии украинки, снятые в повседневной обстановке регулярно набирают тысячи и даже миллионы просмотров, особенно в TikTok. Отдельной темой обсуждения стало то, что девушка часто использует фильтры. Об этом в материале Фокуса.

Главной особенностью стал образ девушки. Многие люди обратили внимание на выразительные черты лица. В ее роликах внешность постоянно трансформируется, из-за чего создается ощущение, будто зрители каждый раз видят нового человека.

Внешность девушки стала предметом обсуждений

Пользователи отметили ярко подчеркнутые губы и необычные пропорции лица Татьяны, которые она и "меняет" почти в каждом своем видео.

Отдельной темой обсуждения стало то, что девушка часто использует фильтры, позволяющие менять форму лица, губ и носа.

В ее аккаунте в TikTok регулярно появляются ролики, где ее образ заметно отличается. В одном из роликов украинка с большими скулами, в другом с большим носом, а в третьим и вовсе выглядит постаревшей на 30 или 40 лет. Именно эти перемены в ее внешности стали причиной бурных дискуссий в комментариях под видео и других платформах.

Фокус также обратился к Татьяне за дополнительным комментарием и обновит материал, когда девушка поделиться деталями своей жизни.

Реакция соцсетей

Мнения аудитории разделились. Одни считают, что девушка сознательно использует фильтры как инструмент самовыражения и привлечения внимания, другие критикуют подобный контент, называя его спорным:

"Лицо похоже на утюг";

"Только один вопрос, зачем?";

"Неужели до такой степени глупые люди что не понимают что это просто фильтр ТТ";

"Ржу с нее, она поднимает настроение! Молодец";

"Фильтр не фильтр, но комментарии смешные".

Однако большинство сходится в том, что ее ролики вызывают эмоции и активно распространяются в рекомендациях

