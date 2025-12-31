Чоловік 40 років ходив повз загадкові двері і ризикнув зазирнути, що за ними ховається

Користувач Reddit з Нової Зеландії заявив, що протягом 40 років проходив повз таємничі двері. Але коли заглянув за них — на нього чекав сюрприз.

У коментарях до допису користувач пояснив, що фотографії були зроблені недалеко від Греймаута, на західному узбережжі Південного острова Нової Зеландії. За даними туристичного сайту 100% Pure New Zealand, цей район колись був центром золотовидобутку і вуглевидобутку. За таємничими дерев'яними дверима він виявив тунель, пише Daily Express.

За дверима в Новій Зеландії виявився тунель Фото: Reddit

Дослідник опублікував серію зображень на Reddit з підписом: "40 років я гадав, що знаходиться за цими дверима. Нарешті зупинився, щоб розібратися".

Ці захопливі фотографії розкривають історію цього району. На першій зображено скелясту кручу, позначену рівними лініями, що свідчать про минуле гірничодобувної промисловості, і врізані в неї старі дерев'яні двері. За кілька метрів праворуч видно залишки інших дверей, від яких залишилася лише металева рама.

У скелю вели двері Фото: Reddit У скелю вели двері Фото: Reddit

На другій фотографії двері зображені крупним планом: вони прочинені, всередині бетонна рама, з боків два невеликих прямокутних вікна, затягнуті рослинами.

На третьому знімку зображено захоплюючий вид зсередини: тунель, облицьований, на вигляд, міцними дерев'яними балками і опорами на стелі та стінах. Підлога вкрита сірим пилом, уздовж стелі проходить велика іржава труба, а навколо розкидані уламки покинутого обладнання.

Тунель має цілком комфортний вигляд Фото: Reddit

На наступному зображенні видно залишки другої двері з металу, яка сильно проржавіла.ю поруч валяється іржавий навісний замок.

На останньому знімку показано ще один вид усередині тунелю: прості білі вигнуті стіни, позеленілі від цвілі. Підлога здебільшого складається із землі, видно лише залишки дерев'яної підлоги, з яких зроблені дерев'яні дошки. Кінець тунелю, мабуть, заблокований цеглою.

Кінець тунелю заблоковано Фото: Reddit

Користувачі Reddit були заінтриговані цими зображеннями. Один із них написав: "Це схоже на склади динаміту, а поблизу залізничні колії або шахта? Зображення з мотлохом, схоже, пов'язане з одним із цих двох варіантів".

Інший користувач написав: "Бункери для зберігання відпрацьованого металу. Цікавий, однак, вентиляційний отвір нагорі в першому бункері. Можливо, він був переобладнаний під час Другої світової війни?"

Автор оригінального повідомлення відповів: "На сусідньому пагорбі є береговий артилерійський бункер! А також безліч вугільних шахт". У відповідь іншому користувачеві він додав: "У цьому районі багато шахт. Багато років там розташовувалося підприємство з виробництва важкої техніки, більша частина техніки виглядає як запчастини".

Інші були вражені станом дерев'яних балок на третьому знімку. Один із них сказав: "Думаю, найбільше мені подобається акуратно виконане дерев'яне оздоблення стін комори. Арки прекрасні. Цікаво, що це за порода дерева; я б припустив, що це тик або щось подібне". Тик стійкий до гниття, тож з нього будували кораблі, а в М'янмі є міст, якому вже понад 150 років і він має вигляд, як новенький.

А інші користувачі пожартували, що готові усамітнитися в цьому тунелі, якщо туди проведуть інтернет.

