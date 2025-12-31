Мужчина 40 лет ходил мимо загадочной двери и рискнул заглянуть, что за ней прячется

Пользователь Reddit из Новой Зеландии заявил, что на протяжении 40 лет проходил мимо таинственной двери. Но когда заглянул за нее – его ждал сюрприз.

В комментариях к посту пользователь пояснил, что фотографии были сделаны недалеко от Греймаута, на западном побережье Южного острова Новой Зеландии. По данным туристического сайта 100% Pure New Zealand, этот район когда-то был центром золотодобычи и угледобычи. За таинственной деревянной дверью он обнаружил туннель, пишет Daily Express.

За дверью в Новой Зеландии обнаружился туннель Фото: Reddit

Исследователь опубликовал серию изображений на Reddit с подписью: "40 лет я гадал, что находится за этими дверями. Наконец остановился, чтобы разобраться".

Эти захватывающие фотографии раскрывают историю этого района. На первой изображен скалистый утес, отмеченный ровными линиями, свидетельствующими о прошлом горнодобывающей промышленности, и врезанная в него ветхая деревянная дверь. В нескольких метрах справа видны остатки другой двери, от которой осталась лишь металлическая рама.

В скалу вела дверь Фото: Reddit В скалу вела дверь Фото: Reddit

На второй фотографии дверь изображена крупным планом: она приоткрыта, внутри бетонная рама, по бокам два небольших прямоугольных окна, затянутые растениями.

На третьем снимке запечатлен захватывающий вид изнутри: туннель, облицованный, на вид, крепкими деревянными балками и опорами на потолке и стенах. Пол покрыт серой пылью, вдоль потолка проходит большая ржавая труба, а вокруг разбросаны обломки брошенного оборудования.

Туннель выглядит вполне комфортно Фото: Reddit

На следующем изображении видны остатки второй двери из металла, которая сильно проржавела.ю рядом валяется ржавый навесной замок.

На последнем снимке показан еще один вид внутри туннеля: простые белые изогнутые стены, позеленевшие от плесени. Пол в основном состоит из земли, видны лишь остатки деревянного пола, из которых сделаны деревянные доски. Конец туннеля, по-видимому, заблокирован кирпичами.

Конец туннеля заблокирован Фото: Reddit

Пользователи Reddit были заинтригованы этими изображениями. Один из них написал: "Это похоже на склады динамита, а поблизости железнодорожные пути или шахта? Изображение с хламом, похоже, связано с одним из этих двух вариантов".

Другой пользователь написал: "Бункеры для хранения отработанного металла. Интересно, однако, вентиляционное отверстие наверху в первом бункере. Возможно, оно было переоборудовано во время Второй мировой войны?"

Автор оригинального сообщения ответил: "На соседнем холме есть береговой артиллерийский бункер! А также множество угольных шахт". В ответ другому пользователю он добавил: "В этом районе много шахт. Много лет там располагалось предприятие по производству тяжелой техники, большая часть техники выглядит как запчасти".

Другие были поражены состоянием деревянных балок на третьем снимке. Один из них сказал: "Думаю, больше всего мне нравится аккуратно выполненная деревянная отделка стен кладовой. Арки прекрасны. Интересно, что это за порода дерева; я бы предположил, что это тик или что-то подобное". Тик устройчив к гниению, так что их него строили корабли, а в Мьянме есть мост, которому уже боле 150 лет и он выглядит, как новенький.

А другие пользователи пошутили, что готовы уединиться в этом туннеле, если туда проведут интернет.

