Другий лот за місяць: в Україні виставили на продаж рожевий літак за $4 млн (фото)

Дальність польоту становить 6600 кілометрів, що, на думку авторів оголошення, ідеально підходить для середніх подорожей і бізнесу.

В Україні виставили на продаж бізнес-джет Bombardier Challenger 300 mini за майже 4 мільйони доларів. Цікаво, що літак пофарбований у ніжно-рожевий колір. Наскільки оголошення реальне, як і фото літака — зрозуміти неможливо.

У коментарях під оголошенням за 17 грудня потенційних покупців не виявлено. Але користувачі пожартували, що "сьогодні вони без спонтанних покупок".

Оголошення дуже лаконічне: Bombardier Challenger 300 mini 2015 року випуску в бізнес-виконанні продають за 3,9 мільйона доларів.

Дальність: 6600 км — ідеальний для середніх подорожей і бізнесу. Зазначається, що це "найкраще співвідношення ціни та якості". У літаку — три кімнати та дві спальні. Можливий обмін.

Сам літак сфотографований на тлі іржавих складів.

Також на цьому ж ресурсі продавали чорний Bombardier Challenger 300 mini 2014 року за 3,6 мільйона доларів. І такий самий літак, але тільки золотистий.

Нагадаємо, про продаж чорного бізнес-джета Фокус уже писав. Цікаво, що всі фото практично однакові, що наводить на думку про те, що це несправжнє оголошення, а просто жарт для привернення уваги.

Раніше авіакомпанія з Китаю запустила найдовший у світі переліт на літаку Boeing 777-300ER.