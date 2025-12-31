Второй лот за месяц: в Украине выставили на продажу розовый самолет за $4 млн (фото)

Дальность полета составляет 6600 километров, что, по мнению авторов объявления, идеально подходит для средних путешествий и бизнеса.

В Украине выставили на продажу бизнес-джет Bombardier Challenger 300 mini за почти 4 миллиона долларов. Интересно, что самолет окрашен в нежно-розовый цвет. Насколько объявление реально, как и фото самолета – понять невозможно.

В комментариях под объявлением за 17 декабря потенциальных покупателей не обнаружено. Но пользователи пошутили, что "сегодня они без спонтанных покупок".

Объявление очень лаконично: Bombardier Challenger 300 mini 2015 года выпуска в бизнес-исполнении продают за 3,9 миллиона долларов.

Дальность: 6600 км – идеален для средних путешествий и бизнеса. Отмечается, что это "лучшее соотношение цены и качества". В самолете – три комнаты и две спальни. Возможен обмен.

Відео дня

Розовый самолет продают за 3,9 млн долларов

Сам самолет сфотографирован на фоне ржавых складов.

Также на этом же ресурсе продавали черный Bombardier Challenger 300 mini 2014 года за 3,6 миллиона долларов. И такой же самолет, но только золотистый.

Напомним, про продажу черного бизнес-джета Фокус уже писал. Интересно, что все фото практически одинаковые, что наводит на мысль о том, что это ненастоящее объявление, а просто шутка для привлечения внимания.

Ранее авиакомпания из Китая запустила самый длинный в мире перелет на самолете Boeing 777-300ER. Рейс авиакомпании China Eastern Airlines длился 29 часов и имеет дальность 20 тысяч километров — это новый рекорд.