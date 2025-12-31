Второй лот за месяц: в Украине выставили на продажу розовый самолет за $4 млн (фото)
Дальность полета составляет 6600 километров, что, по мнению авторов объявления, идеально подходит для средних путешествий и бизнеса.
В Украине выставили на продажу бизнес-джет Bombardier Challenger 300 mini за почти 4 миллиона долларов. Интересно, что самолет окрашен в нежно-розовый цвет. Насколько объявление реально, как и фото самолета – понять невозможно.
В комментариях под объявлением за 17 декабря потенциальных покупателей не обнаружено. Но пользователи пошутили, что "сегодня они без спонтанных покупок".
Объявление очень лаконично: Bombardier Challenger 300 mini 2015 года выпуска в бизнес-исполнении продают за 3,9 миллиона долларов.
Дальность: 6600 км – идеален для средних путешествий и бизнеса. Отмечается, что это "лучшее соотношение цены и качества". В самолете – три комнаты и две спальни. Возможен обмен.
Сам самолет сфотографирован на фоне ржавых складов.
Также на этом же ресурсе продавали черный Bombardier Challenger 300 mini 2014 года за 3,6 миллиона долларов. И такой же самолет, но только золотистый.
Напомним, про продажу черного бизнес-джета Фокус уже писал. Интересно, что все фото практически одинаковые, что наводит на мысль о том, что это ненастоящее объявление, а просто шутка для привлечения внимания.
Ранее авиакомпания из Китая запустила самый длинный в мире перелет на самолете Boeing 777-300ER. Рейс авиакомпании China Eastern Airlines длился 29 часов и имеет дальность 20 тысяч километров — это новый рекорд.