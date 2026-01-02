Одразу п'ять світових рекордів: в ОАЕ новорічний салют тривав понад годину (відео)

У новорічну ніч в Об'єднаних Арабських Еміратах відбулося грандіозне піротехнічне шоу. 62-хвилинний салют запускали в районі Al Wathba в Абу-Дабі на фестивалі Sheikh Zayed Festival.

Новорічне шоу в ОАЕ стало одним із найбільших в історії та претендувало одразу на п'ять нових записів у Книзі рекордів Гіннесса. Про це повідомляє National News.

Заходи розпочалися ще з вечора і тривали до опівночі, кульмінацією яких став 62-хвилинний безперервний феєрверк, один із найтриваліших у країні, що освітлював небо понад годину.

При цьому понад 120 000 гостей спостерігали шоу 6500 дронів, яке стало одним із найбільших синхронних запусків у світі. Літальні апарати створили дев'ять велетенських 3D-композицій, інтегрованих з цифровим зворотним відліком, спеціально написаною для дійства музикою та, власне, феєрверком.

Відео дня

Тим часом уже четвертий рік поспіль вулиці Києва залишаються неприродно порожніми і тихими в новорічну ніч. Британський журналіст Каолан Робертсон показав, який вигляд має центр української столиці в розпал свята і порівняв святкування Нового року в деяких мегаполісах світу.

Нагадаємо, що масштабна пожежа в барі Le Constellation на престижному гірськолижному швейцарському курорті Крас-Монтана забрала життя щонайменше 40 осіб. Трагедія сталася, коли відвідувачі закладу відзначали Новий рік. Є припущення, що вибух, про який говорять очевидці, міг бути спричинений феєрверками.