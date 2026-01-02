Сразу пять мировых рекордов: в ОАЭ новогодний салют длился более часа (видео)

В новогоднюю ночь в Объединенных Арабских Эмиратах прошло грандиозное пиротехническое шоу. 62-минутный салют запускали в районе Al Wathba в Абу-Даби на фестивале Sheikh Zayed Festival.

Новогоднее шоу в ОАЭ стало одним из крупнейших в истории и претендовало сразу на пять новых записей в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщает National News.

Мероприятия начались еще с вечера и продолжались до полуночи, кульминацией которых стал 62-минутный непрерывный фейерверк, один из самых продолжительных в стране, освещающий небо более часа.

При этом более 120 000 человек гостей наблюдали шоу 6500 дронов, которое стало одним из самых больших синхронных запусков в мире. Летательные аппараты создали девять гигантских 3D-композиций, интегрированные с цифровым обратным отсчетом, специально написанной для действа музыкой и, собственно, фейерверком.

Тем временем уже четвертый год подряд улицы Киева остаются неестественно пустыми и тихими в новогоднюю ночь. Британский журналист Каолан Робертсон показал, как выглядит центр украинской столицы в разгар праздника и сравнил празднование Нового года в некоторых мегаполисах мира.

Напомним, что масштабный пожар в баре Le Constellation на престижном горнолыжном швейцарском курорте Крас-Монтана унес жизни минимум 40 человек. Трагедия произошла, когда посетители заведения отмечали Новый год. Есть предположения, что взрыв, о котором говорят очевидцы, мог быть вызван фейерверками.