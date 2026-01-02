У Гані заарештували і відправили в психлікарню "пророка", який будував ковчеги

Ебо Ной заявляв про всесвітній потоп і будував ковчеги для порятунку обраних. Але в підсумку на зібрані гроші купив собі "Мерседес".

Ебо Ной, самопроголошений пророк із Гани, був поміщений під варту на два тижні після того, як судове засідання в Апеляційному суді Адентана було відкладено, повідомляє LSI Africa.

Ебо Ной розповідав про всесвітній потоп і ходив у лахмітті

Суд також розпорядився провести психіатричну експертизу підозрюваного в психіатричній лікарні до його наступної появи в суді.

Ебо Ной звинувачується в дачі неправдивих свідчень, поширенні дезінформації та умисному введенні громадськості в оману, діях, здатних викликати страх і паніку.

Пророка з Гани заарештували

33-річного чоловіка заарештували 31 грудня 2025 року у Вейджа-Гбаві. Ебо Ной розповідав про всесвітній потоп, який нібито станеться на Різдво. Коли 25 грудня 2025 року не пішов дощ, це не зупинило послідовників Ноя, які з речами і дітьми з'явилися для навантаження на ковчеги, які він будував на пожертви.

Ной пізніше записав ролик, у якому заявив, що з ним зв'язувався Бог і повідомив, що потоп відкладається. І закликав жертвувати більше грошей.

За повідомленнями, сотні людей зібралися біля його будинку, залишили свої оселі та створили проблеми з безпекою. Ной зізнався поліції, що його дії були спрямовані на привернення уваги в інтернеті, і висловив жаль.

На пожертви Ебо Ной купив собі машину

Реакція громадськості різко розділилася: одні вітали арешт людини, яку вважали шарлатаном, інші ж засудили арешт "пророка", як порушення свободи слова.

Нагадаємо, Фокус писав про Ебо Ноя і його пророцтва. Загалом пророк із Гани побудував десять човнів, які він назвав "ковчегами".

Також ми розповідали про найпопулярніші апокаліптичні пророцтва в історії. Від календаря Майя до катренів Нострадамуса.