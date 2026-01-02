В Гане арестовали и отправили в психушку "пророка", который строил ковчеги

Эбо Ной заявлял о всемирном потопе и строил ковчеги для спасения избранных. Но в итоге на собранные деньги купил себе "Мерседес".

Эбо Ной, самопровозглашенный пророк из Ганы, был заключен под стражу на две недели после того, как судебное заседание в Апелляционном суде Адентана было отложено, сообщает LSI Africa.

Эбо Ной рассказывал про всемирный потоп и ходил в рубище

Суд также распорядился провести психиатрическую экспертизу подозреваемого в психиатрической больнице до его следующего появления в суде.

Эбо Ной обвиняется в даче ложных показаний, распространении дезинформации и умышленном введении общественности в заблуждение, действиях, способных вызвать страх и панику.

Пророка из Ганы арестовали

33-летний мужчина был арестован 31 декабря 2025 года в Вейджа-Гбаве. Эбо Ной рассказывал о всемирном потопе, который якобы произойдет на Рождество. Когда 25 декабря 2025 года не пошел дождь, это не остановило последователей Ноя, которые с вещами и детьми явились для погрузки на ковчеги, которые он строил на пожертвования.

Ной позже записал ролик, в котором заявил, что с ним связывался Бог и сообщил, что потоп откладывается. И призвал жертвовать больше денег.

По сообщениям, сотни людей собрались у его дома, покинули свои жилища и создали проблемы с безопасностью. Ной признался полиции, что его действия были направлены на привлечение внимания в интернете, и выразил сожаление.

На пожертвования Эбо Ной купил себе машину

Реакция общественности резко разделилась: одни приветствовали арест человека, которого считали шарлатаном, другие же осудили арест "пророка", как нарушение свободы слова.

Напомним, Фокус писал о Эбо Ное и его пророчествах. Всего пророк из Ганы построил десять лодок, которые он назвал "ковчегами".

Также мы рассказывали о самых популярных апокалиптических пророчествах в истории. От календаря Майя до катренов Нострадамуса.