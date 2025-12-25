Пророк из Ганы отменил апокалипсис на Рождество, построив 10 ковчегов и купив новое авто

Житель Ганы Эбо Ной предсказал всемирный потоп 25 декабря 2025 года и начал собирать пожертвования на ковчеги. У него оказалось много последователей, которые прямо сейчас берут штурмом эти ковчеги.

Эбо Ной, ганец, называющий себя пророком, заявил, что апокалипсис, который он называл "Днем Восхищения", откладывается. Ранее он говорил, что Бог повелел ему построить ковчеги, чтобы спасти верующих от всемирного потопа, который продлится три года. Теперь он купил себе новый Mercedes за 100 000 долларов, пишет WION.

Эбо Ной отменил апокалипсис на Рождество

Отмена апокалипсиса на Рождество произошла после того, как в Гане не пошел ливень и даже небольшой дождь. Эбо Ной заявил своим последователям, что апокалипсис отложен и что Бог дал ему больше времени для расширения проекта строительства ковчега. По данным местного новостного портала Ghana Web, на данный момент он построил около 10 ковчегов. Он утверждает, что Бог ответил на его молитвы. Это заявление последовало за сообщениями о том, что он приобрел Mercedes за 100 000 долларов на пожертвования, полученные от своих последователей, для строительства ковчегов.

Відео дня

Эбо Ной говорил своим последователям, что 25 декабря — это "День Восхищения", день, когда мир будет поглощен великим потопом. Этот блогер с огромной аудиторией в социальных сетях утверждает, что Бог повелел ему построить корабли, подобно тому как Ною было велено построить ковчег, чтобы вместить по одной паре особей каждого вида. Для этой цели он попросил своих последователей дать ему денег на строительство. Люди продавали дома и все свое имущество, чтобы собрать деньги. Появились видео, на которых люди несут свои вещи и собираются, чтобы подняться на борт ковчега.

Последователи Ноя идут к ковчегам

Однако, по сообщениям, он использовал деньги на покупку автомобиля Mercedes стоимостью 100 000 долларов. Хотя перед этим он показывал как строит ковчеги, наряженный в драное рубище. Впрочем, Ной и не отрицал, то купил машину, он заявил, что на это была "божья воля".

Эбо Ной купил себе "Мерседес"

Ной заявил, что не получал никаких специальных сообщений для посадки на корабли, и что каждый верующий может подняться на борт.

Восхищение — это вера среди определенной части населения, согласно которой Господь заберет верующих с Собою на небеса, а остальные останутся на земле. Южноафриканский пастор Джошуа Мхлакела заявил, что 23 сентября произойдет Восхищение, и каждый умерший человек, веровавший в Бога, воскреснет.

Напомним, в мировых медиа вновь обсуждают давнее и тревожное пророчество пакистанского мистика, который утверждал, что конец человеческой цивилизации будет внезапным и неизбежным и случится под конец 2025 года.

Также Фокус писал о самых популярных апокалиптических пророчествах в истории. От календаря Майя до катренов Нострадамуса.