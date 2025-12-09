Духовный лидер назвал дату в 2025 году, когда будет уничтожено человечество (фото)

По словам пакистанского мистика и духовного наставника Риаза Ахмеда Гохар Шахи, миру грозит гибель. Он утверждал, что Бог направляет к Земле комету, чтобы покарать человечество за утрату духовности и сильное удаление от истинных ценностей.

В мировых медиа вновь обсуждают давнее и тревожное пророчество пакистанского мистика, который утверждал, что конец человеческой цивилизации будет внезапным и неизбежным. Об этом пишет Daily Express.

По словам Шахи, столкновение должно произойти "к концу 2025 года", а сама трагедия станет наказанием людям за "отступление от духовных истин". В своей книге "Религия Бога" (2000 год) он утверждал, что объект упадет на Землю в промежутке 20–25 лет после написания.

Мистик настаивал, что катастрофа станет финальной точкой существования планеты.

"Комета была послана к Земле с целью ее полного уничтожения. Это будет последний день этого мира", — писал он.

Кто такой Риаз Ахмед Шахи

Шахи — известный духовный лидер, основавший несколько религиозных организаций, включая Anjuman Serfaroshan-e-Islam и Messiah Foundation International (MFI). Его учение сочетало суфизм, мистицизм и эсхатологию, а ключевой идеей была "божественная любовь".

Духовный наставник был известен резкой критикой научного прогресса. Он утверждал, что правительства "погружены в космические амбиции, забывая о самом человечестве". В книге он задавал вопросы: "Открыли ли они лекарство, которое замедляет старение? Нашли ли способ победить смерть?"

В 2001 году Шахи внезапно исчез в Лондоне (Великобритания) после громких заявлений, что он является возвращенным Иисусом Христом, Имамом Мехди и индуистским Аватаром Калки. Его последователи уверяют, что духовный лидер жив, просто скрывается уже более 25 лет.

Сообщество MFI утверждает, что разрушительная комета спровоцирует глобальные цунами, землетрясения и социальный хаос. Однако научных подтверждений этому нет.

Что говорит наука

Организации, отвечающие за мониторинг космического пространства, не подтверждают угрозу. По данным NASA, в этом году опасных небесных объектов рядом с Землей не ожидается.

Ближайшая комета, которая пройдет через Солнечную систему, — 3I/ATLAS, но она не приблизится к Земле ближе чем на 170 миллионов миль.

