Спящий 12 тысяч лет вулкан вновь активен: люди вспомнили о древнем пророчестве

Вулкан, который молчал 12 тысяч лет, внезапно ожил и пользователи соцсетей тут же вспомнили о болгарской провидице Бабе Ванге.

На фоне новых кадров густого пепла, поднимающегося в небо над Эфиопией, снова вспыхнули дискуссии о ее предсказаниях на 2025 год. Об этом пишет Lad Bible.

Баба Ванга, умершая в 1996 году, до сих пор остается одной из самых упоминаемых фигур в мире мистики. Ей приписывают "предсказание" катастрофы на Чернобыльской АЭС, терактов 11 сентября и гибели принцессы Дианы. Хотя многие историки и скептики спорят о точности этих заявлений, каждое новое яркое событие автоматически вызывает волну интерпретаций ее слов.

23 ноября произошло внезапное извержение вулкана Хайли-Губби на северо-востоке Эфиопии. Видеозаписи, сделанные местными жителями, показали мощные столбы пепла, поднимающиеся над региональными деревнями и сельскохозяйственными угодьями. Очевидцы говорят, что все произошло резко.

"Казалось, будто выбросили бомбу, полную дыма и пепла", — написал один из них.

23 ноября произошло внезапное извержение вулкана Хайли-Губби на северо-востоке Эфиопии Фото: YouTube

Несмотря на впечатляющую силу извержения, сообщений о жертвах нет. Однако пеплом оказались покрыты целые населенные пункты, а транспортное сообщение временно нарушилось.

Почему это связывают с предсказаниями Ванги

Спящий вулкан, не проявлявший активности со времен последнего ледникового периода, стал идеальным предлогом для новых теорий заговора. В сети быстро разошлось утверждение, что одно из предсказаний Ванги о 2025 годе касалось "пробуждения спящих вулканов". Пользователи также приводили в пример фразу о том, что "двойной огонь поднимется с неба и земли одновременно". Для многих сторонников Ванги такое совпадение стало слишком впечатляющим, чтобы быть случайным.

Однако специалисты отмечают, что большинство фраз, приписываемых Ванге, звучат крайне размыто и допускают множество трактовок. Кроме того, вулканическая активность — далеко не редкость. Издание отмечает, что специалисты фиксируют в мире от 50 до 70 извержений ежегодно.

