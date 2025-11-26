Названа наибольшая скрытая угроза миру: что станет причиной следующей масштабной катастрофы

Исследователи пришли к выводу, что следующая глобальная вулканическая катастрофа, вероятно, будет вызвана вулканами, за которыми никто не наблюдает. Причиной безразличия ученых является то, что такие вулканы ошибочно считаются неактивными.

Спящие вулканы считаются неактивными, а потому часто упускаются из виду. Однако наблюдения показывают, что на самом деле они извергаются чаще, чем думает большинство людей. Более того, ученые считают, что следующая глобальная вулканическая катастрофа на Земле с большой вероятностью будет вызвана вулканами, которые кажутся спящими и за которыми почти не ведется наблюдение, пишет Science Alert.

Активность вулканов на Земле

Данные указывают на то, что в регионах, как Тихий океан, Южная Америка и Индонезия, извержение вулкана, история которого неизвестна, происходит каждые 7-10 лет. И последствия таких извержений могут быть весьма неожиданными и далеко идущими.

Совсем недавно вулкан Хайли-Губби в Эфиопии удивил ученых: в ноябре 2025 года он извергся впервые за всю историю наблюдений — по крайней мере за последние 12 000 лет. Наблюдения показали, что вулкан выбросил столбы пепла на высоту 13,5 километра в небо, при этом вулканический материал выпал в Йемене и взмыл в воздух над северной Индией.

Есть и другой пример: в 1982 году малоизвестный и неконтролируемый мексиканский вулкан Эль-Чичон извергнулся после столетий бездействия. Эта серия извержений застала власти врасплох: раскаленные лавины из камней, пепла и газа сравняли с землей обширные участки джунглей. Реки были перекрыты плотинами, здания разрушены, а пепел распространился вплоть до Гватемалы.

Более 2000 человек погибли и 20 000 были вынуждены покинуть свои дома в результате крупнейшего за всю историю Мексики вулканического катаклизма. Но катастрофа не закончилась на территории Мексики. Известно, что серы, выброшенная в результате извержения, образовала отражающие частицы в верхних слоях атмосферы, охладив Северное полушарие и сместив африканский муссон на юг, что привело к сильной засухе.

Несмотря на эти уроки, мировые инвестиции в вулканологию не поспевают за рисками: менее половины действующих вулканов находятся под наблюдением, а научные исследования по-прежнему непропорционально сосредоточены на немногих хорошо известных. Для сравнения, сегодня проведено и опубликовано больше исследований одного вулкана Этна, чем всех 160 вулканов Индонезии, Филиппин и Вануату вместе взятых. Ученые отмечают, что это один из самых густонаселенных вулканических регионов нашей планеты — он также является и одним из самых малоизученных.

Самые крупные извержения затрагивают не только окружающие их сообщества. Они могут временно охладить планету, нарушить муссоны и снизить урожайность в целых регионах. И ученые считают, что нам все еще не хватает глобальной системы для прогнозирования и управления этими будущими рисками.

Опасность "тихих" вулканов

Почему же вулканам не уделяется должного внимания? По словам ученых, отчасти это связано с предсказуемыми человеческими предубеждениями. Например, большинство склонны считать, что вулканы, которые были неактивными, останутся таковыми — если вулкан не извергался на протяжении поколений, он часто инстинктивно считается безопасным.

О вероятности какого-либо события, как правило, судят по тому, насколько легко приходят на ум примеры. Известные вулканы или извержения, такие как исландское облако пепла 2010 года, знакомы и могут вызывать опасения, в то время как удаленные вулканы, не извергавшиеся в последнее время, редко регистрируются.

Все это создает опасную закономерность: значительное количество средств направляется на катастрофы, которые уже произошли. Однако на самом деле три четверти крупных извержений происходят из вулканов, которые не извергались как минимум 100 лет и, как следствие, получают наименьшее внимание.

Таким образом ученые считают, что нам следует сосредоточить свое внимание не только на изучении вулканов, которые, как мы знаем, опасны, но и на тех, которые ранее считались спящими.

