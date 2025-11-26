Названо найбільшу приховану загрозу світу: що стане причиною наступної масштабної катастрофи

Дослідники дійшли висновку, що наступна глобальна вулканічна катастрофа, ймовірно, буде спричинена вулканами, за якими ніхто не спостерігає. Причиною байдужості вчених є те, що такі вулкани помилково вважаються неактивними.

Сплячі вулкани вважаються неактивними, а тому часто не беруться до уваги. Однак спостереження показують, що насправді вони вивергаються частіше, ніж думає більшість людей. Ба більше, вчені вважають, що наступна глобальна вулканічна катастрофа на Землі з великою ймовірністю буде спричинена вулканами, які здаються сплячими й за якими майже не ведеться спостереження, пише Science Alert.

Активність вулканів на Землі

Дані вказують на те, що в таких регіонах, як Тихий океан, Південна Америка та Індонезія, виверження вулкана, історія якого невідома, відбувається кожні 7-10 років. І наслідки таких вивержень можуть бути вельми несподіваними й далекосяжними.

Зовсім нещодавно вулкан Хайлі-Губбі в Ефіопії здивував учених: у листопаді 2025 року він вивергнувся вперше за всю історію спостережень — принаймні за останні 12 000 років. Спостереження засвідчили, що вулкан викинув стовпи попелу на висоту 13,5 кілометра в небо, при цьому вулканічний матеріал випав у Ємені та злетів у повітря над північною Індією.

Є й інший приклад: 1982 року маловідомий і неконтрольований мексиканський вулкан Ель-Чічон вивергнувся після століть бездіяльності. Ця серія вивержень застала владу зненацька: розпечені лавини з каменів, попелу і газу зрівняли з землею великі ділянки джунглів. Річки були перекриті греблями, будівлі зруйновані, а попіл поширився аж до Гватемали.

Понад 2000 людей загинули та 20 000 були змушені покинути свої будинки внаслідок найбільшого за всю історію Мексики вулканічного катаклізму. Але катастрофа не закінчилася на території Мексики. Відомо, що сірка, викинута внаслідок виверження, утворила відбивні частинки у верхніх шарах атмосфери, охолодивши Північну півкулю і змістивши африканський мусон на південь, що призвело до сильної посухи.

Попри ці уроки, світові інвестиції у вулканологію не встигають за ризиками: менше половини чинних вулканів перебувають під наглядом, а наукові дослідження, як і раніше, непропорційно зосереджені на небагатьох добре відомих. Для порівняння, сьогодні проведено й опубліковано більше досліджень одного вулкана Етна, ніж усіх 160 вулканів Індонезії, Філіппін і Вануату разом узятих. Науковці зазначають, що це один із найбільш густонаселених вулканічних регіонів нашої планети — він також є й одним із найбільш маловивчених.

Найбільші виверження зачіпають не тільки оточуючі їх спільноти. Вони можуть тимчасово охолодити планету, порушити мусони та знизити врожайність у цілих регіонах. І вчені вважають, що нам усе ще бракує глобальної системи для прогнозування та управління цими майбутніми ризиками.

Небезпека "тихих" вулканів

Чому ж вулканам не приділяється належної уваги? За словами вчених, частково це пов'язано з передбачуваними людськими упередженнями. Наприклад, більшість схильні вважати, що вулкани, які були неактивними, залишаться такими — якщо вулкан не вивергався протягом поколінь, він часто інстинктивно вважається безпечним.

Про ймовірність будь-якої події, як правило, судять за тим, наскільки легко спадають на думку приклади. Відомі вулкани або виверження, як-от ісландська хмара попелу 2010 року, знайомі й можуть викликати побоювання, тоді як віддалені вулкани, які не вивергалися останнім часом, рідко реєструються.

Усе це створює небезпечну закономірність: значна кількість коштів спрямовується на катастрофи, які вже сталися. Однак насправді три чверті великих вивержень відбуваються з вулканів, які не вивергалися щонайменше 100 років і, як наслідок, отримують найменшу увагу.

Таким чином вчені вважають, що нам слід зосередити свою увагу не тільки на вивченні вулканів, які, як ми знаємо, небезпечні, а й на тих, які раніше вважалися сплячими.

