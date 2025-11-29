Вулкан, що спить 12 тисяч років, знову активний: люди згадали про давнє пророцтво

Вулкан, який мовчав 12 тисяч років, раптово ожив і користувачі соцмереж одразу ж згадали про болгарську провидицю Бабу Вангу.

На тлі нових кадрів густого попелу, що здіймається в небо над Ефіопією, знову спалахнули дискусії щодо її передбачень на 2025 рік. Про це пише Lad Bible.

Баба Ванга, яка померла 1996 року, досі залишається однією з найбільш згадуваних фігур у світі містики. Їй приписують "передбачення" катастрофи на Чорнобильській АЕС, терактів 11 вересня і загибелі принцеси Діани. Хоча багато істориків і скептиків сперечаються про точність цих заяв, кожна нова яскрава подія автоматично викликає хвилю інтерпретацій її слів.

23 листопада сталося раптове виверження вулкана Хайлі-Губбі на північному сході Ефіопії. Відеозаписи, зроблені місцевими жителями, показали потужні стовпи попелу, що здіймаються над регіональними селами й сільськогосподарськими угіддями. Очевидці кажуть, що все сталося різко.

"Здавалося, ніби викинули бомбу, повну диму і попелу", — написав один із них.

Попри вражаючу силу виверження, повідомлень про жертви немає. Однак попелом виявилися вкриті цілі населені пункти, а транспортне сполучення тимчасово порушилося.

Чому це пов'язують із передбаченнями Ванги

Сплячий вулкан, який не проявляв активності з часів останнього льодовикового періоду, став ідеальним приводом для нових теорій змови. У мережі швидко розійшлося твердження, що одне з передбачень Ванги про 2025 рік стосувалося "пробудження сплячих вулканів". Користувачі також наводили як приклад фразу про те, що "подвійний вогонь підніметься з неба і землі одночасно". Для багатьох прихильників Ванги такий збіг став занадто дивовижним, щоб бути випадковим.

Однак фахівці зазначають, що більшість фраз, які приписують Ванзі, звучать вкрай розмито і допускають безліч трактувань. Крім того, вулканічна активність — далеко не рідкість. Видання зазначає, що фахівці фіксують у світі від 50 до 70 вивержень щорічно.

