Духовний лідер назвав дату 2025 року, коли буде знищено людство (фото)

За словами пакистанського містика і духовного наставника Ріаза Ахмеда Гохар Шахі, світу загрожує загибель. Він стверджував, що Бог спрямовує до Землі комету, щоб покарати людство за втрату духовності та сильне віддалення від істинних цінностей.

У світових медіа знову обговорюють давнє і тривожне пророцтво пакистанського містика, який стверджував, що кінець людської цивілізації буде раптовим і неминучим. Про це пише Daily Express.

За словами Шахі, зіткнення має відбутися "до кінця 2025 року", а сама трагедія стане покаранням людям за "відступ від духовних істин". У своїй книзі "Релігія Бога" (2000 рік) він стверджував, що об'єкт впаде на Землю в проміжку 20-25 років після написання.

Містик наполягав, що катастрофа стане фінальною точкою існування планети.

"Комета була послана до Землі з метою її повного знищення. Це буде останній день цього світу", — писав він.

Хто такий Ріаз Ахмед Шахі

Шахі — відомий духовний лідер, який заснував кілька релігійних організацій, зокрема Anjuman Serfaroshan-e-Islam і Messiah Foundation International (MFI). Його вчення поєднувало суфізм, містицизм і есхатологію, а ключовою ідеєю була "божественна любов".

Духовний наставник був відомий різкою критикою наукового прогресу. Він стверджував, що уряди "занурені в космічні амбіції, забуваючи про саме людство". У книзі він ставив запитання: "Чи відкрили вони ліки, які уповільнюють старіння? Чи знайшли спосіб перемогти смерть?"

У 2001 році Шахі раптово зник у Лондоні (Велика Британія) після гучних заяв, що він є повернутим Ісусом Христом, Імамом Мехді та індуїстським Аватаром Калкі. Його послідовники запевняють, що духовний лідер живий, просто переховується вже понад 25 років.

Спільнота MFI стверджує, що руйнівна комета спровокує глобальні цунамі, землетруси та соціальний хаос. Однак наукових підтверджень цьому немає.

Що каже наука

Організації, що відповідають за моніторинг космічного простору, не підтверджують загрозу. За даними NASA, цього року небезпечних небесних об'єктів поруч із Землею не очікується.

Найближча комета, яка пройде через Сонячну систему, — 3I/ATLAS, але вона не наблизиться до Землі ближче ніж на 170 мільйонів миль.

