Пророк із Гани скасував апокаліпсис на Різдво, побудувавши 10 ковчегів і купивши нове авто

Житель Гани Ебо Ной передбачив всесвітній потоп 25 грудня 2025 року і почав збирати пожертви на ковчеги. У нього виявилося багато послідовників, які просто зараз беруть штурмом ці ковчеги.

Ебо Ной, ганець, який називає себе пророком, заявив, що апокаліпсис, який він називав "Днем Захоплення", відкладається. Раніше він говорив, що Бог наказав йому побудувати ковчеги, щоб врятувати віруючих від всесвітнього потопу, який триватиме три роки. Тепер він купив собі новий Mercedes за 100 000 доларів, пише WION.

Ебо Ной скасував апокаліпсис на Різдво

Скасування апокаліпсису на Різдво відбулося після того, як у Гані не пішла злива і навіть невеликий дощ. Ебо Ной заявив своїм послідовникам, що апокаліпсис відкладено і що Бог дав йому більше часу для розширення проекту будівництва ковчега. За даними місцевого новинного порталу Ghana Web, на даний момент він побудував близько 10 ковчегів. Він стверджує, що Бог відповів на його молитви. Ця заява послідувала за повідомленнями про те, що він придбав Mercedes за 100 000 доларів на пожертвування, отримані від своїх послідовників, для будівництва ковчегів.

Ебо Ной говорив своїм послідовникам, що 25 грудня — це "День Захоплення", день, коли світ буде поглинений великим потопом. Цей блогер із величезною аудиторією в соціальних мережах стверджує, що Бог наказав йому побудувати кораблі, подібно до того, як Ною було велено побудувати ковчег, щоб вмістити по одній парі особин кожного виду. Для цієї мети він попросив своїх послідовників дати йому грошей на будівництво. Люди продавали будинки і все своє майно, щоб зібрати гроші. З'явилися відео, на яких люди несуть свої речі і збираються, щоб піднятися на борт ковчега.

Послідовники Ноя йдуть до ковчегів

Однак, за повідомленнями, він використав гроші на купівлю автомобіля Mercedes вартістю 100 000 доларів. Хоча перед цим він показував як будує ковчеги, вбраний у дране лахміття. Утім, Ной і не заперечував, що купив машину, він заявив, що на це була "божа воля".

Ебо Ной купив собі "Мерседес"

Ной заявив, що не отримував жодних спеціальних повідомлень для посадки на кораблі, і що кожен віруючий може піднятися на борт.

Замилування — це віра серед певної частини населення, згідно з якою Господь забере віруючих із Собою на небеса, а решта залишаться на землі. Південноафриканський пастор Джошуа Мхлакела заявив, що 23 вересня відбудеться Замилування, і кожна померла людина, яка вірила в Бога, воскресне.

Нагадаємо, у світових медіа знову обговорюють давнє і тривожне пророцтво пакистанського містика, який стверджував, що кінець людської цивілізації буде раптовим і неминучим і трапиться під кінець 2025 року.

