Від Ілона Маска до Дональда Трампа: усе, що "Сімпсони" правильно передбачили у 2025 році

Культовий мультсеріал "Сімпсони" знову опинився в центрі обговорень. Шанувальники звернули увагу, що відразу кілька сюжетів шоу лячно точно збіглися з ключовими подіями 2025 року.

Події, які нібито були передбачені сценаристами, лише зміцнили репутацію проєкту Метта Гроунінга як одного з найбільш "пророчих" серіалів в історії телебачення. Про це пише Mirror.

"Сімпсони" виходять з 1989 року і за майже 40 років накопичили сотні епізодів. У 2026 році шоу готується відзначити вихід 800-ї серії, а паралельно глядачі продовжують знаходити збіги між старими серіями і реальними подіями.

Падіння Ілона Маска та ефект DOGE

Одним із найбільш обговорюваних збігів став розвиток образу Ілона Маска. В одному з епізодів десятирічної давності він з'являється в Спрінгфілді як реформатор, але його ідеї швидко призводять до фінансових втрат і масових звільнень. У підсумку персонаж втрачає підтримку і залишає місто.

Епізод з Ілоном Маском у "Сімпсонах" вважають пророчим Фото: Simpsons

У 2025 році Маск справді опинився в центрі політичного скандалу після участі в ініціативі DOGE, пов'язаній із реформами держуправління, а потім його усунули від ключової ролі після конфлікту з Білим домом. Цей збіг фанати називають одним із найточніших за останні роки.

Друге президентство Трампа

Серія "Барт у майбутньому", що вийшла ще 2000 року, знову стала вірусною. У ній Дональд Трамп згадується як колишній президент, після якого країні доводиться розгрібати серйозну фінансову кризу.

Серія "Барт у майбутньому", що вийшла ще 2000 року, знову стала вірусною Фото: Simpsons

У реальності у 2025 році США зіткнулися із затяжним припиненням роботи уряду через проблеми з бюджетом. Багато глядачів побачили в цьому пряму паралель із тим самим епізодом, де Ліза Сімпсон отримує країну з порожньою скарбницею.

Розквіт штучного інтелекту

Тема ШІ неодноразово з'являлася в "Сімпсонах", але сьогодні вона звучить особливо актуально. В одному з пізніших епізодів Барт використовує ChatGPT для виконання шкільних завдань, а в класичному "Геловінському" випуску показано роботизовану дитину, яка поступово витісняє справжнього Барта.

ШІ неодноразово з'являвся в мультсеріалі "Сімпсони" Фото: Simpsons

У 2025 році штучний інтелект став частиною повсякденного життя мільйонів людей, одночасно викликаючи захват і тривогу. Саме цей баланс користі та побоювань, на думку фанатів, серіал вловив задовго до реального "буму технологій".

Американський Папа

Ще один збіг пов'язаний із Ватиканом. Після смерті Папи Франциска 2025 року конклав обрав першого в історії Папу Римського зі США. Ним став Роберт Превост, який взяв ім'я Лев XV.

На початку 2000-х років творці "Сімпсонів", схоже, передбачили появу американського Папи Римського Фото: Simpsons

Шанувальники згадали епізод 1998 року, де в новинах Спрінгфілда миготить жарт про "фальшивого Папу" з американськими манерами. Тоді це виглядало як абсурд, але сьогодні сприймається майже як натяк.

