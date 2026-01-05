Усього за 1 долар: сотні будинків продають за копійки, але це підступ (фото)

У США, де середня ціна виставленого на продаж будинку вже досягла 415 тисяч доларів, на ринку, як і раніше, можна знайти сотні об'єктів лише за 1 долар. Такі оголошення виглядають як сенсація, але за гучною ціною майже завжди ховаються нюанси, про які покупцям варто знати заздалегідь.

Експерти ринку нерухомості пояснюють, що ціна в 1 долар (42 гривні) найчастіше використовується як маркетинговий хід, що дає змогу привернути максимальну увагу потенційних покупців. За словами аналітиків Realtor.com, подібні оголошення особливо ефективні для об'єктів, які складно продати традиційними способами.

Агенти підтверджують, що такі будинки майже ніколи не йдуть за символічну суму. Після сплеску інтересу вони отримують десятки пропозицій і в підсумку житло продається за ринковою ціною. У деяких випадках ціна в 1 долар також може вказувати на конфіскацію майна або стартову ставку на аукціоні.

Аукціони та маркетингові трюки

Ханна Джонс, старший аналітик з економічних досліджень Realtor.com, зазначає, що така стратегія особливо ефективна для об'єктів, які складно продати традиційними способами.

З нею згодна Кара Амір, агент з нерухомості компанії Coldwell Banker. За її словами, ціна в 1 долар є насамперед рекламним трюком, розрахованим на вірусний ефект і швидкий приплив уваги. Каті Спаніак з eXp Realty зазначає, що подібні об'єкти майже завжди отримують безліч пропозицій, вищих за стартову ціну, і в підсумку продаються за реальною ринковою вартістю.

В аукціонному сегменті таку тактику активно використовують і продавці. Кейтлін Вордлоу з Wardlow Auctions зізнається, що оголошення з ціною в 1 долар спричиняють шквал дзвінків і листів, адже люди хочуть зрозуміти, "що тут не так".

Борги та зобов'язання

Однак бувають ситуації, коли за дешевою ціною ховаються серйозні зобов'язання. Часто мова може йти про борги з податків, штрафи за порушення будівельних норм або навіть обов'язковий викуп дорогого членства в заміському клубі. У таких випадках покупець купує не стільки будинок, скільки фінансову проблему.

Джефф Ліхтенштейн, генеральний директор Echo Fine Properties, зазначив, що такі угоди нерідко передбачають викуп дорогих боргів.

Експерти попереджають, що перед купівлею обов'язкова ретельна перевірка об'єкта. Відомі випадки, коли потенційні покупці витрачали кілька тисяч доларів на інспекцію і знаходили порушення на десятки й сотні тисяч доларів, після чого відмовлялися від угоди. Часто будинки за 1 долар перебувають в аварійному стані. Багато з таких об'єктів на ринку нерухомості продаються з прогнилою підлогою, пошкодженими дахами та застарілими комунікаціями. Іноді відновлення обходиться дорожче, ніж повне знесення або нове будівництво.

Будинки, яких не має

Окремим ризиком також є шахрайство. Зловмисники нерідко використовують вкрадені фотографії та вимагають передоплату за об'єкти, які не існують.

Фахівці радять працювати тільки через перевірені компанії з оформлення прав власності та не переказувати гроші заздалегідь.

