Всего за 1 доллар: сотни домов продают за копейки, но это подвох (фото)

В США, где средняя цена выставленного на продажу дома уже достигла 415 тысяч долларов, на рынке по-прежнему можно найти сотни объектов всего за 1 доллар. Такие объявления выглядят как сенсация, но за громкой ценой почти всегда скрываются нюансы, о которых покупателям стоит знать заранее.

Эксперты рынка недвижимости объясняют, что цена в 1 доллар (42 гривны) чаще всего используется как маркетинговый ход, позволяющий привлечь максимальное внимание потенциальных покупателей. По словам аналитиков Realtor.com, подобные объявления особенно эффективны для объектов, которые сложно продать традиционными способами.

Агенты подтверждают, что такие дома почти никогда не уходят за символическую сумму. После всплеска интереса они получают десятки предложений и в итоге жилье продается по рыночной цене. В ряде случаев цена в 1 доллар также может указывать на конфискацию имущества или стартовую ставку на аукционе.

Аукционы и маркетинговые трюки

Ханна Джонс, старший аналитик по экономическим исследованиям Realtor.com, отмечает, что такая стратегия особенно эффективна для объектов, которые сложно продать традиционными способами.

С ней согласна Кара Амир, агент по недвижимости компании Coldwell Banker. По ее словам, цена в 1 доллар является в первую очередь рекламным трюком, рассчитанным на вирусный эффект и быстрый приток внимания. Кати Спаниак из eXp Realty отмечает, что подобные объекты почти всегда получают множество предложений выше стартовой цены и в итоге продаются по реальной рыночной стоимости.

Агенты подтверждают, что дома на продажу почти никогда не уходят за символическую сумму Фото: Realtor

В аукционном сегменте такую тактику активно используют и продавцы. Кейтлин Уордлоу из Wardlow Auctions признается, что объявления с ценой в 1 доллар вызывают шквал звонков и писем, ведь люди хотят понять, "что здесь не так".

Долги и обязательства

Однако бывают ситуации, когда за дешевой ценой скрываются серьезные обязательства. Часто речь может идти о долгах по налогам, штрафах за нарушения строительных норм или даже обязательном выкупе дорогостоящего членства в загородном клубе. В таких случаях покупатель приобретает не столько дом, сколько финансовую проблему.

Джефф Лихтенштейн, генеральный директор Echo Fine Properties, отметил, что подобные сделки нередко предполагают выкуп дорогостоящих долгов.

Часто дома за 1 доллар находятся в аварийном состоянии Фото: Realtor

Эксперты предупреждают, что перед покупкой обязательна тщательная проверка объекта. Известны случаи, когда потенциальные покупатели тратили несколько тысяч долларов на инспекцию и находили нарушения на десятки и сотни тысяч долларов, после чего отказывались от сделки. Часто дома за 1 доллар находятся в аварийном состоянии. Многие из таких объектов на рынке недвижимости продаются с прогнившими полами, поврежденными крышами и устаревшими коммуникациями. Иногда восстановление обходится дороже, чем полный снос или новое строительство.

Несуществующие дома

Отдельным риском также является мошенничество. Злоумышленники нередко используют украденные фотографии и требуют предоплату за несуществующие объекты.

Специалисты советуют работать только через проверенные компании по оформлению прав собственности и не переводить деньги заранее.

