Чоловік зробив підлогу з грошей у ванній кімнаті: скільки він витратив (фото)

Ілюстратор із Флориди (США) Патрік Жируар заслужив похвалу за свої копіткі зусилля з облицювання підлоги у ванній кімнаті. Чоловік вирішив виділитися і використав для цього монети на суму в 97 доларів.

Десять років тому американець і його тодішня подруга Дебра Кусік мешкали неподалік Чикаго. Разом вони управляли невеликим бізнесом під назвою, який спеціалізувався на креативних ідеях у дизайні інтер'єрів. У той час пара займалася ремонтом ванної кімнати та в Патріка виникла геніальна ідея. Про це пише Newsweek.

"Тоді я займався мозаїчним мистецтвом, використовуючи в основному обрізки вітражного скла, а також різні дрібниці, такі як кришки від пляшок і старі монети. Це і наштовхнуло мене на подібну ідею", — згадує Жируар.

Скільки коштувала підлога

Американець витратив близько 97 доларів Фото: newsweek

Чоловік подивився в інтернеті зображення готових підлог, для яких використовувалися монети. Після невеликого дослідження він вибрав, мабуть, найефективніший спосіб.

"Я вирішив, що найкращим способом буде використовувати скловолоконну сітку в рулонах з клеєм низької липкості з одного боку. Монети не належали до будь-якої давньої колекції. Я просто сходив у свій банк і обміняв 100 доларів", — сказав Патрік.

Плюси й мінуси незвичайної підлоги

Американець зазначив, що він і його подруга провели два дощові вихідні дні, приклеюючи монетки до сітчастих квадратів і акуратно укладаючи їх.

На укладання монет у пари пішло 2 дні Фото: newsweek

До того моменту вони вже демонтували стару керамічну плитку у ванній і поклали новий шар самовирівнювального бетону в якості основи. Після затирання швів і нанесення герметика Жируар підрахував, що вони використали монети на суму 97 доларів, а також п'ять ґудзиків, і один песо. Пара була задоволена результатом.

"Чесно кажучи, мені нічого не здалося складним, просто процес забрав багато часу. Ми залишилися дуже задоволені тим, який вигляд має готова підлога. За нею легко доглядати, і, попри те, що вона металева, вона створює в кімнаті дуже затишну атмосферу", — додав американець.

