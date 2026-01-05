Мужчина сделал пол из денег в ванной комнате: сколько он потратил (фото)

Иллюстратор из Флориды (США) Патрик Жируар заслужил похвалу за свои кропотливые усилия по облицовке пола в ванной комнате. Мужчина решил выделиться и использовал для этого монеты на сумму в 97 долларов.

Десять лет назад американец и его тогдашняя подруга Дебра Кусик жили недалеко от Чикаго. Вместе они управляли небольшим бизнесом под названием, который специализировался на креативных идеях в дизайне интерьеров. В то время пара занималась ремонтом ванной комнаты и у Патрика возникла гениальная идея. Об этом пишет Newsweek.

"Тогда я занимался мозаичным искусством, используя в основном обрезки витражного стекла, а также различные мелочи, такие как крышки от бутылок и старые монеты. Это и натолкнуло меня на подобную идею", — вспоминает Жируар.

Сколько стоил пол

Американец потратил около 97 долларов Фото: newsweek

Мужчина посмотрел в интернете изображения готовых полов, для которых использовались монеты. После небольшого исследования он выбрал, пожалуй, самый эффективный способ.

"Я решил, что лучшим способом будет использовать стекловолоконную сетку в рулонах с клеем низкой липкости с одной стороны. Монеты не принадлежали к какой-либо давней коллекции. Я просто сходил в свой банк и обменял 100 долларов", — сказал Патрик.

Плюсы и минусы необычного пола

Американец отметил, что он и его подруга провели два дождливых выходных дня, приклеивая монетки к сетчатым квадратам и аккуратно укладывая их.

На укладку монет у пары ушло 2 дня Фото: newsweek

К тому моменту они уже демонтировали старую керамическую плитку в ванной и уложили новый слой самовыравнивающегося бетона в качестве основания. После затирки швов и нанесения герметика Жируар подсчитал, что они использовали монеты на сумму 97 долларов, а также пять пуговиц, и один песо. Пара была довольна результатом.

"Честно говоря, мне ничего не показалось сложным, просто процесс отнял много времени. Мы остались очень довольны тем, как выглядит готовый пол. За ним легко ухаживать, и, несмотря на то, что он металлический, он создает в комнате очень уютную атмосферу", — добавил американец.

