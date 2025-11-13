Мужчина купил дом на острове за копейки: теперь делает виллу мечты своими руками (фото, видео)

Британец Джонатан Смит решил переехать жить с Туманного Альбиона и купил небольшой дом на острове Сицилия. Теперь новый хозяин проводит длительный ремонт помещения, который показывает в сети.

Все внешние и внутренние работы в доме мужчина делает сам, а также рассказывает об определенных трудностях в ремонте. Все результаты британец показывает в своем Youtube-канале под названием Opeartion Sicily.

Устав от растущих расходов на жизнь и проблем с безопасностью в Великобритании, Джонатан решил переехать в Средиземноморье. Сначала искал старинные дома в Греции, но там была одна проблема.

"Греческие дома обычно стоят около €325 тысяч, что значительно превышает мой бюджет в €50 тысяч (2,44 млн грн)", — признавался британец.

Расширив поиски до Испании и Португалии, Джонатан решил остановиться на Сицилии из-за доступного рынка недвижимости и богатого кулинарного наследия. Вместо этого он приобрел заброшенную виллу в городке Мацара-дель-Валло на западе Сицилии, известном своим ярким центром и удобной транспортной доступностью к аэропортам Палермо и Трапани.

Сначала дом стоил €100 тысяч (почти 4,87 млн грн), но Джонатану удалось купить его за €21,5 тыс. (около 1,1 млн). Также Джонатан планирует потратить еще €50 тысяч на ремонт, так что общая сумма инвестиций составит €71 500 (почти 3,5 млн грн).

"Он (дом — ред.) расположен в сельской местности, имеет огромный сад площадью 1 000 кв. м и находится рядом с морем. Нужен серьезный ремонт, чтобы он отвечал потребностям моей семьи", — говорит мужчина.

Несмотря на то, что Джонатан обладает лишь базовыми навыками DIY, он с энтузиазмом взялся за работу, пользуясь онлайн-уроками и собственной настойчивостью. Особое внимание уделили поддержке местной общины: соседи предоставляли инструменты, труд и моральную поддержку, демонстрируя сильные социальные связи маленьких сельских городков Сицилии.

