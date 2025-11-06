Сделал невозможное: отец своими руками переделал гараж в уютную квартиру для дочери (фото)

21-летняя Кайлия МакГи из Аризоны (США) сэкономила тысячи долларов на аренде благодаря своему отцу-строителю, который переоборудовал часть семейного дома в отдельную квартиру.

Несмотря на то, что жилье все еще напоминает гараж, уютные детали и продуманное зонирование сделали его полноценным домом. Об этом пишет Business Insider.

Когда Кайлия МакГи и ее жених столкнулись с необходимостью переезда летом 2025 года, они не знали, где смогут найти доступное жилье. Их арендная квартира в Гилберте стоила около 2000 долларов (примерно 84 тысячи гривен) в месяц, и молодая пара не хотела продлевать договор, ведь планы жениха на будущее были неопределенными. Тогда отец Кайлии, профессиональный подрядчик, предложил нестандартное решение: переоборудовать часть дома семьи в отдельную квартиру.

Дом семьи МакГи, построенный в 2022 году в районе Финикса, имел спальню и ванную на первом этаже рядом с гаражом. Отец Кайлии использовал свои строительные навыки, чтобы превратить эти помещения в уютное, самостоятельное пространство — небольшие апартаменты с отдельным входом, кондиционером и личным двориком для собаки пары, Зевса.

Гостиная в переоборудованном гараже Фото: Business Insider

Кайлия и ее жених оплачивают только часть коммунальных услуг и продукты, а экономия на аренде составила сотни долларов ежемесячно.

"Раньше мы платили около двух тысяч, а теперь — всего несколько сотен. Это огромная разница", — рассказала девушка.

Мебель для новой квартиры частично досталась от родителей: антикварный шкаф и стол стали центром интерьера, вокруг которых Кайлия выстроила весь декор. Несмотря на то, что жилье все еще напоминает гараж, уютные детали и продуманное зонирование сделали его полноценным домом.

Рабочее место Фото: Business Insider Современная ванная Фото: Business Insider

Отец Кайлии предусмотрел, что конструкцию можно будет легко вернуть в прежний вид, когда дочь решит съехать.

"Они хотели, чтобы мы чувствовали себя комфортно, но при этом сохраняли независимость", — добавила МакГи.

Сейчас девушка продолжает работать в сфере недвижимости и учиться онлайн в Университете штата Аризона. Издание отмечает, что ее история показывает, что творческий подход и поддержка семьи могут превратить даже обычный гараж в уютное жилье и сэкономить тысячи долларов.

