Зробив неможливе: батько своїми руками переробив гараж на затишну квартиру для доньки (фото)

21-річна Кайлія МакГі з Аризони (США) заощадила тисячі доларів на оренді завдяки своєму батькові-будівельнику, який переобладнав частину сімейного будинку в окрему квартиру.

Попри те, що житло все ще нагадує гараж, затишні деталі та продумане зонування зробили його повноцінним будинком. Про це пише Business Insider.

Коли Кайлія МакГі та її наречений зіткнулися з необхідністю переїзду влітку 2025 року, вони не знали, де зможуть знайти доступне житло. Їхня орендна квартира в Гілберті коштувала близько 2000 доларів (приблизно 84 тисячі гривень) на місяць, і молода пара не хотіла продовжувати договір, адже плани нареченого на майбутнє були невизначеними. Тоді батько Кайлії, професійний підрядник, запропонував нестандартне рішення: переобладнати частину будинку сім'ї в окрему квартиру.

Будинок сім'ї МакГі, побудований 2022 року в районі Фінікса, мав спальню та ванну кімнату на першому поверсі поруч із гаражем. Батько Кайлії використовував свої будівельні навички, щоб перетворити ці приміщення на затишний, самостійний простір — невеликі апартаменти з окремим входом, кондиціонером і особистим двориком для собаки пари, Зевса.

Вітальня в переобладнаному гаражі Фото: Business Insider

Кайлія та її наречений оплачують тільки частину комунальних послуг і продукти, а економія на оренді склала сотні доларів щомісяця.

"Раніше ми платили близько двох тисяч, а тепер — лише кілька сотень. Це величезна різниця", — розповіла дівчина.

Меблі для нової квартири частково дісталися від батьків: антикварна шафа і стіл стали центром інтер'єру, навколо яких Кайлія вибудувала весь декор. Попри те, що житло все ще нагадує гараж, затишні деталі та продумане зонування зробили його повноцінним будинком.

Робоче місце Фото: FBI Сучасна ванна Фото: FBI

Батько Кайлії передбачив, що конструкцію можна буде легко повернути до попереднього вигляду, коли дочка вирішить з'їхати.

"Вони хотіли, щоб ми почувалися комфортно, але водночас зберігали незалежність", — додала МакГі.

Наразі дівчина продовжує працювати у сфері нерухомості та навчатися онлайн в Університеті штату Аризона. Видання зазначає, що її історія показує, що творчий підхід і підтримка сім'ї можуть перетворити навіть звичайний гараж на затишне житло та заощадити тисячі доларів.

