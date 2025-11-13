Чоловік купив дім на острові за копійки: тепер робить віллу мрії своїми руками (фото, відео)

Британець Джонатан Сміт вирішив переїхати жити з Туманного Альбіону та купив невеликий будинок на острові Сицилія. Тепер новий хазяїн проводить тривалий ремонт помешкання, який показує в мережі.

Всі зовнішні та внутрішні роботи в будинку чоловік робить сам, а також розповідає про певні труднощі в ремонті. Всі результати британець показує у своєму Youtube-каналі під назвою Opeartion Sicily.

Втомившись від зростаючих витрат на життя та проблем із безпекою у Великій Британії, Джонатан вирішив переїхати до Середземномор’я. Спершу шукаючи старовинні будинки в Греції, але там була одна проблема.

"Грецькі будинки зазвичай коштують близько €325 тисяч, що значно перевищує мій бюджет у €50 тисяч (2,44 млн грн)", — зізнавався британець.

Розширивши пошуки до Іспанії та Португалії, Джонатан вирішив зупинитися на Сицилії через доступний ринок нерухомості та багату кулінарну спадщину. Замість цього він придбав занедбану віллу в містечку Мацара-дель-Валло на заході Сицилії, відомому своїм яскравим центром і зручною транспортною доступністю до аеропортів Палермо та Трапані.

Відео дня

Спершу будинок коштував €100 тисяч (майже 4,87 млн грн), але Джонатану вдалося купити його за €21,5 тис. (близько 1,1 млн). Також Джонатан планує витратити ще €50 тисяч на ремонт, тож загальна сума інвестицій складе €71 500 (майже 3,5 млн грн).

"Він (будинок — ред.) розташований у сільській місцевості, має величезний сад площею 1 000 кв. м і знаходиться поруч із морем. Потрібен серйозний ремонт, щоб він відповідав потребам моєї родини", — каже чоловік.

Попри те, що Джонатан володіє лише базовими навичками DIY, він з ентузіазмом взявся за роботу, користуючись онлайн-уроками та власною наполегливістю. Особливу увагу приділили підтримці місцевої громади: сусіди надавали інструменти, працю та моральну підтримку, демонструючи сильні соціальні зв’язки маленьких сільських містечок Сицилії.

