Чоловік вирішив "оновити" ванну під час відпустки коханої: усі кажуть одне й те саме (відео)

Американець Клейтон Хуарез відомий тим, що займається ремонтами різних локацій у житлових помешканнях. Однак нещодавно він змінив підхід у роботі, що викликало жваве обговорення в мережі.

Тому блогер відомий у мережі як The Weekend Builder взяв і повністю переробив ванну кімнату, поки його дружина була відсутня. Процес змін чоловік показав у відео в TikTok.

Ролик американця неймовірно завірусився — набрав майже 9 млн у TikTok та понад 17,5 млн в Instagram. У відео видно, як він демонтує душову кабіну, розрізає навпіл стіну, кладе плитку, переробляє тумбу під умивальником та багато іншого.

Також Клейтон поклав нову ламінатну підлогу поверх старої й навіть встановив нову душову з кахлем після того, як успішно зрізав верхню частину стіни, створивши ефект "напівстіни" (напівперегородки).

Відео дня

"POV: твоя дружина захотіла відпустку — тож ти зробив ремонт у ванній", — йдеться в дописі до ролика.

Потім Клейтон жартома написав, що йому "знадобиться трохи часу, щоб емоційно відновитися після цього". Водночас про те, як жінка блогера, залишається невідомо.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, майже всі коментатори відзначили високу якість робіт чоловік. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Американські будинки виглядають надто простими в будівництві."

"Я не з Америки, і мені дуже дивно бачити, як цей хлопець просто відриває стіну голими руками."

"Усе в цьому відео вражає — навіть монтаж."

"Отже, вона поїхала у відпустку й повернулася до оновленої ванни?! А я під час шлюбу отримував лише демонстративну безпорадність."

"Твоя дружина — справжня щасливиця."

