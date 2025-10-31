Мужчина решил "обновить" ванну во время отпуска любимой: все говорят одно и то же (видео)

Американец Клейтон Хуарез известен тем, что занимается ремонтами различных локаций в жилых помещениях. Однако недавно он изменил подход в работе, что вызвало оживленное обсуждение в сети.

Поэтому блогер известный в сети как The Weekend Builder взял и полностью переделал ванную комнату, пока его жена отсутствовала. Процесс изменений мужчина показал в видео в TikTok.

Ролик американца невероятно завирусился — набрал почти 9 млн в TikTok и более 17,5 млн в Instagram. В видео видно, как он демонтирует душевую кабину, разрезает пополам стену, кладет плитку, переделывает тумбу под умывальником и многое другое.

Также Клейтон положил новый ламинатный пол поверх старого и даже установил новую душевую с кафелем после того, как успешно срезал верхнюю часть стены, создав эффект "полустены" (полуперегородки).

"POV: твоя жена захотела отпуск — поэтому ты сделал ремонт в ванной", — говорится в заметке к ролику.

Затем Клейтон в шутку написал, что ему "понадобится немного времени, чтобы эмоционально восстановиться после этого". В то же время о том, как жена блогера, остается неизвестно.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, почти все комментаторы отметили высокое качество работ мужчина. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Американские дома выглядят слишком простыми в строительстве."

"Я не из Америки, и мне очень странно видеть, как этот парень просто отрывает стену голыми руками."

"Все в этом видео впечатляет — даже монтаж."

"Значит, она уехала в отпуск и вернулась в обновленную ванну?! А я во время брака получал лишь демонстративную беспомощность."

"Твоя жена — настоящая счастливица."

