Дівчина зробила ламінування брів і пошкодувала про це наступного дня (відео)

Емілі Радж, гравчиня жіночої регбійної ліги Сент-Геленс і збірної Англії, розповіла, що неодноразово бачила фото інших людей з ламінованими бровами та подумала, що це має гарний вигляд. Однак її похід до салону краси обернувся невдачею.

Ламінування брів стало популярною косметичною процедурою, що дає змогу зробити брови густішими, але нещасний випадок з однією жінкою викликав бурхливу реакцію в інтернеті. Своєю історією вона поділилася в одному з роликів у TikTok.

"Стильний образ"

Побачивши, наскільки ефективно ламінування брів допомогло іншим, 34-річна Емілі Радж вирішила спробувати цю процедуру на собі. Раніше дівчина фарбувала брови і їй подобався результат, тому вона подумала, що це буде цікавим способом поліпшити свою зовнішність напередодні свят.

На жаль, коли британка спробувала це вперше, все пішло не за планом.

"Я побачила результат тільки коли повернулася додому і була шокована. Мені здалося, що вони мають безглуздий вигляд, і я боялася вийти з дому", — розповіла Радж.

Відео дня

На думку британки, ламінування брів пішло не за планом Фото: TikTok

У грудні дівчина не втрималася і поділилася в TikTok (@emrudge) відео, на якому показано наслідки її косметичної невдачі. Під кумедним роликом написано: "Шапка Санти врятувала мені життя. Спогади про минуле Різдво".

Пізніше спортсменка додала, що приблизно за три дні брови стали виглядати більш нормально.

"Мені довелося досить довго мити й терти їх, щоб змити фарбу зі шкіри, але потім вони дійсно стали виглядати краще", — зазначила вона.

Ламінування брів — це процедура довготривалого укладання, яка фіксує волоски в потрібному напрямку за допомогою спеціальних складів, надаючи їм блиску, об'єму, гладкості та доглянутого вигляду.

Реакція соцмереж

Ролик став вірусним і швидко набрав понад 3,1 млн переглядів у TikTok. Багато користувачів звернулися до Рудж, щоб поділитися своїми жахливими історіями:

"Ламінування брів не для нас. Я зробила це одного літа і кілька тижнів поспіль мала вигляд Містера Бін";

"Як майстер могла дозволити тобі піти в такому вигляді?";

"Я теж став жертвою ламінування брів";

"Може, залишимо ламіновані брови у 2025 році?".

Раніше Фокус повідомляв, що:

Незвичайний зріст британської моделі допоміг їй набрати мільйон підписників. Дівчина розповіла про прохання своїх шанувальників.

Бразильська модель Каміла Родрігес Кардозу після трагедії в житті розірвала зв'язки з шоу-бізнесом і вирішила присвятити своє життя Богу. Зараз екскоролева краси носить одяг черниці та розповідає про свою місію в монастирі.

Крім того, побожна модель Софі Рейн зі США поділилася в соцмережах вражаючою статистикою своїх доходів за останні два роки.