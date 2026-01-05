Девушка сделала ламинирование бровей и пожалела об этом на следующий день (видео)

Эмили Радж, игрок женской регбийной лиги Сент-Хеленс и сборной Англии, рассказала, что не раз видела фото других людей с ламинированными бровями и подумала, что это выглядит красиво. Однако ее поход в салон красоты обернулся неудачей.

Ламинирование бровей стало популярной косметической процедурой, позволяющей сделать брови более густыми, но несчастный случай с одной женщиной вызвал бурную реакцию в интернете. Своей историей она поделилась в одном из роликов в TikTok.

"Стильный образ"

Увидев, насколько эффективно ламинирование бровей помогло другим, 34-летняя Эмили Радж решила попробовать эту процедуру на себе. Раньше девушка окрашивала брови и ей нравился результат, поэтому она подумала, что это будет интересным способом улучшить свою внешность в преддверии праздников.

К сожалению, когда британка попробовала это впервые, все пошло не по плану.

"Я увидела результат только когда вернулась домой и была в шоке. Мне показалось, что они выглядят нелепо, и я боялась выйти из дома", — рассказала Радж.

По мнению британки, ламинирование бровей пошло не плану Фото: TikTok

В декабре девушка не удержалась и поделилась в TikTok (@emrudge) видео, на котором показаны последствия ее косметической неудачи. Под забавным роликом написано: "Шапка Санты спасла мне жизнь. Воспоминания о прошлом Рождестве".

Позже спортсменка добавила, что примерно через три дня брови стали выглядеть более нормально.

"Мне пришлось довольно долго мыть и тереть их, чтобы смыть краску с кожи, но потом они действительно стали выглядеть лучше" — отметила она.

Ламинирование бровей — это процедура долговременной укладки, которая фиксирует волоски в нужном направлении с помощью специальных составов, придавая им блеск, объем, гладкость и ухоженный вид.

Реакция соцсетей

Ролик стал вирусным и быстро набрал более 3,1 млн просмотров в TikTok. Многие пользователи обратились к Рудж, чтобы поделиться своими ужасными историями:

"Ламинирование бровей не для нас. Я сделала это одним летом и несколько недель подряд выглядела как Мистер Бин";

"Как мастер могла позволить тебе уйти в таком виде?";

"Я тоже стал жертвой ламинирования бровей";

"Может, оставим ламинированные брови в 2025 году?".

