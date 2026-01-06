Подружжя обдурило клієнтів на мільйони, залишивши після себе недобудовані будинки

У США розкрито масштабну будівельну аферу. Подружня пара зі штату Техас (США) обдурила понад 40 клієнтів майже на 5 мільйонів доларів, обіцяючи будівництво будинків "під ключ", але так і не завершивши більшість проєктів.

Йдеться про Крістофера Джаджа та його дружину Ракель Джадж із Форт-Ворта. Вони рекламували свою компанію Judge DFW LLC як підрядника з індивідуального будівництва, дизайну інтер'єрів та ремонту, активно залучаючи клієнтів через соціальні мережі. Про це пише Unilad.

За даними розслідування, із серпня 2020 року до січня 2023 року подружжя пропонувало ціни значно нижчі за ринкові, пояснюючи це тим, що нібито нещодавно розпочало бізнес. Клієнти укладали контракти і перераховували великі суми, розраховуючи на швидке і якісне виконання робіт.

Однак на практиці будинки залишалися недобудованими, а частина виконаних робіт, за словами постраждалих, була небезпечною і не відповідала будівельним нормам. У низці випадків каркаси доводилося повністю розбирати і будувати заново.

Відео дня

Що кажуть люди

Один із постраждалих розповів, що плитка почала тріскатися вже за кілька тижнів, підлоги просідали, а сходи трималися буквально на одній дошці. Інший клієнт повідомив, що підрядники зупинилися на етапі каркаса і даху, після чого перестали виходити на зв'язок.

Загалом слідство нарахувало 24 проєкти із загальними збитками близько 4,8 мільйона доларів (приблизно 204 млн гривень). Деякі сім'ї були змушені вкласти додаткові сотні тисяч доларів, щоб врятувати свої будинки або зовсім продати їх, не витримавши фінансового навантаження.

Гроші клієнтів пішли на особисті витрати Фото: Скриншот/WFAA

Гроші клієнтів пішли на особисті витрати

Судові документи показали, що отримані від замовників кошти подружжя використовувало не на будівництво. Гроші витрачали на покупки в мережі, іпотечні платежі та дорогі особисті послуги, не пов'язані з бізнесом.

Крім того, з'ясувалося, що Крістофер Джадж представлявся архітектором, не маючи відповідної кваліфікації.

Федеральні прокурори повідомили, що Крістофер і Ракель Джадж визнали себе винними в шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. Чоловікові загрожує до 20 років позбавлення волі, його дружині до п'яти років в'язниці.

Суд також розгляне питання про штрафи, відшкодування збитків потерпілим і умовне звільнення під наглядом. Винесення вироку Ракель Джадж заплановано на квітень 2026 року, а Крістоферу Джаджу на травень 2026 року.

