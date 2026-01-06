Супруги обманули клиентов на миллионы, оставив после себя недостроенные дома

В США раскрыта масштабная строительная афера. Супружеская пара из штата Техас (США) обманула более 40 клиентов почти на 5 миллионов долларов, обещая строительство домов "под ключ", но так и не завершив большинство проектов.

Речь идет о Кристофер Джадж и его жене Ракель Джадж из Форт-Уорта. Они рекламировали свою компанию Judge DFW LLC как подрядчика по индивидуальному строительству, дизайну интерьеров и ремонту, активно привлекая клиентов через социальные сети. Об этом пишет Unilad.

По данным расследования, с августа 2020 года по январь 2023 года супруги предлагали цены значительно ниже рыночных, объясняя это тем, что якобы недавно начали бизнес. Клиенты заключали контракты и перечисляли крупные суммы, рассчитывая на быстрое и качественное выполнение работ.

Однако на практике дома оставались недостроенными, а часть выполненных работ, по словам пострадавших, была небезопасной и не соответствовала строительным нормам. В ряде случаев каркасы приходилось полностью разбирать и строить заново.

Что говорят люди

Один из пострадавших рассказал, что плитка начала трескаться уже через несколько недель, полы проседали, а лестница держалась буквально на одной доске. Другой клиент сообщил, что подрядчики остановились на этапе каркаса и крыши, после чего перестали выходить на связь.

Всего следствие насчитало 24 проекта с общими убытками около 4,8 миллиона долларов (примерно 204 млн гривен). Некоторые семьи были вынуждены вложить дополнительные сотни тысяч долларов, чтобы спасти свои дома или вовсе продать их, не выдержав финансовой нагрузки.

Деньги клиентов ушли на личные траты Фото: Скриншот/WFAA

Деньги клиентов ушли на личные траты

Судебные документы показали, что полученные от заказчиков средства супруги использовали не на строительство. Деньги тратились на покупки в сети, ипотечные платежи и дорогостоящие личные услуги, не связанные с бизнесом.

Кроме того, выяснилось, что Кристофер Джадж представлялся архитектором, не имея соответствующей квалификации.

Федеральные прокуроры сообщили, что Кристофер и Ракель Джадж признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, его жене до пяти лет тюрьмы.

Суд также рассмотрит вопрос о штрафах, возмещении ущерба пострадавшим и условном освобождении под надзором. Вынесение приговора Ракель Джадж запланировано на апрель 2026 года, а Кристоферу Джаджу на май 2026 года.

