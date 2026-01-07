Одне колесо і літак без пального: навколосвітні подорожі, які увійшли в історію

1887 року в Лондоні (Велика Британія) вийшла книга Томаса Стівенса "Навколо світу на велосипеді". Саме вона зробила по-справжньому знаменитою першу задокументовану навколосвітню подорож на велосипеді. Письменник вирушив у дорогу 22 квітня 1884 року, завершив свою подорож через 3 роки, проїхавши 13 500 миль (21,7 тисячі км).

Томаса Стівенс подолав десятки тисяч кілометрів на висококолісному пенні-фартингу. Уже тоді подібний транспорт вважали застарілим і небезпечним, тож його рішення здавалося майже нерозважливим навіть за мірками XIX століття. Однак відтоді навколосвітня подорож перестала бути виключно справою моряків і дослідників. Люди почали шукати все більш дивні та складні способи об'їхати планету. Одні вибирали незвичайний транспорт, інші ж робили це в екстремальних умовах, треті перетворювали подорож на експеримент. Про це в матеріалі Фокуса.

Шлях довжиною в роки

Стівенс народився в Англії, але 1871 року, у віці 17 років, переїхав до Сполучених Штатів. Він не був спортсменом, але захоплювався велоспортом, який на той час вважався радше аристократичним хобі. Велосипеди того часу були далекі від досконалості. Переднє колесо набагато перевищувало за діаметром заднє. Рівновагу зберігати було важко і багато людей не могли їздити на такому транспорті.

Відео дня

Томаса Стівенс подолав десятки тисяч кілометрів на висококолісному пенні-фартингу Фото: Wikipedia

Маршрут пролягав через Європу, Близький Схід, Індію, Китай, Японію та Північну Америку. Мандрівникові доводилося стикатися не тільки з відсутністю доріг, а й з мовними бар'єрами, хворобами, ворожим ставленням місцевих жителів і відвертою недовірою до самої ідеї "об'їхати світ на велосипеді". Там, де Томас не міг долати відстань сушею, він використовував пароплави.

Проте Стівенс зумів перетворити особисте випробування на культурний феномен, а його книга стала бестселером і надихнула ціле покоління авантюристів.

Навколосвітня подорож на моноциклі

Британець Ед Пратт вирушив у навколосвітню подорож на моноциклі і зробив це у віці всього 19 років. З березня 2015 року він їздив світом на одному колесі, проїхавши понад 21 000 миль (приблизно 33 000 км) і відвідавши безліч країн і континентів, перш ніж повернутися додому в британське графство Сомерсет у 2018 році. Розповідь про його поїздку потрапила в заголовки західних видань як одна з найдивніших і надихаючих пригодницьких історій останнього десятиліття.

Під час своєї подорожі Ед здобув не тільки популярність, а й зібрав понад 300 тисяч фунтів стерлінгів Фото: Sky News

Подорож Еда відрізнялася не тільки відстанню, а й кількома особливостями. Він віз із собою тільки найнеобхідніше в спеціальних сумках, більшу частину часу ночував у наметі і просувався, розраховуючи тільки на свою фізичну силу, без будь-якої зовнішньої підтримки. Таке рішення не тільки ускладнювало шлях, а й робило сам факт пересування моноциклом ґрунтовками, горами і пустелями по-справжньому екстремальним.

Під час своєї подорожі Ед здобув не тільки популярність, а й зібрав понад 300 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 17,3 млн гривень) для дитячого освітнього проєкту School in a Bag.

Крім того, закордонні ЗМІ підкреслюють, що попри те, що британець не дотримувався суворих правил книги рекордів Гіннесса і робив тривалі паузи, його подорож вважається унікальним досягненням у світі пригод саме через обраний транспорт.

Перший навколосвітній переліт без палива

Проєкт Solar Impulse 2 став першим навколосвітнім перельотом, здійсненим винятково на енергії сонця, без краплі рідкого палива. Ідея здавалася зі сфери наукової фантастики. Величезний літак із розмахом крила, який можна порівняти з Boeing 747, був покритий 17 000 сонячних батарей. Транспортний засіб мав заряджати свої акумулятори вдень і летіти на власній енергії навіть уночі. Багато хто не вірив в успіх, але все ж таки автори проєкту змогли довести зворотне.

Пілоти Бертранд Піккард і Андре Боршберг стартували з Абу-Дабі (ОАЕ) в березні 2015 року і завершили навколосвітню подорож 26 липня 2016-го, повернувшись до тієї ж точки через 17 етапів і близько 43 000 км шляху.

На цей шлях пішло понад 500 годин польоту. Пілоти перетнули Азію, Тихий і Атлантичний океани, США та Європу, що стало проривом для стійкої авіації та надихнуло світові ЗМІ на широке висвітлення проєкту.

Кожна ділянка маршруту перетворювалася на невелику науково-пригодницьку епопею Фото: National Geographic

Кожна ділянка маршруту перетворювалася на невелику науково-пригодницьку епопею. Наприклад, один з етапів між Японією та Гаваями тривав майже 5 днів без посадок, що стало рекордом за тривалістю одиночного польоту на літаку без палива. Пілоти посадили літак на землю в Еміратах. Багато ЗМІ зазначали, що подібний політ не тільки продемонстрував можливості поновлюваних джерел енергії, а й кинув виклик традиційній авіаційній індустрії, яка десятиліттями залежала від викопного палива.

"Медовий місяць", який перетворився на навколосвітню подорож

Інженер та авантюрист Бен Карлін з Австралії вирішив здійснити те, що багатьом здавалося геть божевіллям. Чоловік почав планувати навколосвітню подорож на одному транспортному засобі, який міг би їздити сушею та плисти водою. Для цього він обрав військовий Ford GPA — невеличкий амфібійний джип часів Другої світової війни, який більшість експертів вважали одним із найневдаліших плаваючих автомобілів. Все ж австралієць купив його на військовому аукціоні за $901 (понад 38 тисяч гривень) і вдосконалив його.

Машина, яку Карлін назвав Half-Safe, пройшла тривалу переробку Фото: Real Truck

Машина, яку Карлін назвав Half-Safe, пройшла тривале перероблення. Кузов транспортного засобу подовжили, корпус посилили, також поставили велику палубну кабіну з кермом і радіо, а паливні баки збільшили настільки, що тільки їхній обсяг вимірювався сотнями галонів. Попри часті поломки, брак надійності та багаторазові спроби повернутися на берег просто з океану, мандрівка все ж таки розпочалася в 1950-х роках, коли Карлін разом із дружиною Елінорею вийшов на воду з Галіфакса в бік Азорських островів.

Подальші етапи поїздки були не менш неймовірними. За майже 11 000 миль (приблизно 17,7 км) морських переходів і близько 39 000 миль (62,7 км) сухопутних ділянок Half-Safe перетнув Атлантику, проїхав Європою та Азією, а потім перетнув Тихий океан і дістався до Аляски. Весь шлях зайняв майже 7 років, з численними зупинками для ремонту, зміною маршруту і заміною команди, а сам Карлін став першою і поки що єдиною людиною, яка об'їхала світ в автомобілі амфібії.

Багато репортажів підкреслюють, що попри гадану "несерйозність" задуму, Карлін пройшов через справжні бурі, поломки й кризи, перш ніж повернутися додому в 1958 році. Його унікальний автомобіль виставлено для огляду в школі, в якій він колись навчався.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Український моряк показав неймовірне явище природи. Сам мореплавець каже, що це явище нагадує подорож Бермудським трикутником.

Моряк 10 років жив на покинутому кораблі й не міг зійти на берег. Дедалі більше компаній кидають своїх працівників у портах без зарплати та можливості повернутися додому.

Також стало відомо, що подружжя виживало 66 днів посеред океану після нападу китів. Вільям і Симона Батлер зі США перебували приблизно за 1200 миль (приблизно 1931 км) від берега, здійснюючи навколосвітню подорож.