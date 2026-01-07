Одно колесо и самолет без топлива: кругосветные путешествия, которые вошли в историю

В 1887 году в Лондоне (Великобритания) вышла книга Томаса Стивенса "Вокруг света на велосипеде". Именно она сделала по-настоящему знаменитой первую задокументированную кругосветку на велосипеде. Писатель отправился в путь 22 апреля 1884 года, завершил свое путешествие спустя 3 года, проехав 13 500 миль (21,7 тысячи км).

Томаса Стивенс преодолел десятки тысяч километров на высококолесном пенни-фартинге. Уже тогда подобный транспорт считался устаревающим и небезопасным, так что его решение казалось почти безрассудным даже по меркам XIX века. Однако с тех пор кругосветное путешествие перестало быть исключительно делом моряков и исследователей. Люди начали искать все более странные и сложные способы объехать планету. Одни выбирали необычный транспорт, другие же делали это в экстремальных условиях, третьи превращали путешествие в эксперимент. Об этом в материале Фокуса.

Путь длиной в годы

Стивенс родился в Англии, но в 1871 году, в возрасте 17 лет, переехал в Соединенные Штаты. Он не был спортсменом, но увлекался велоспортом, который в то время считался скорее аристократическим хобби. Велосипеды того времени были далеки от совершенства. Переднее колесо намного превышало по диаметру заднее. Равновесие сохранять было тяжело и многие люди не могли ездить на таком транспорте.

Томаса Стивенс преодолел десятки тысяч километров на высококолесном пенни-фартинге Фото: Wikipedia

Маршрут пролегал через Европу, Ближний Восток, Индию, Китай, Японию и Северную Америку. Путешественнику приходилось сталкиваться не только с отсутствием дорог, но и с языковыми барьерами, болезнями, враждебным отношением местных жителей и откровенным недоверием к самой идее "объехать мир на велосипеде". Там, где Томас не мог преодолевать расстояние по суше, он использовал на пароходы.

Тем не менее Стивенс сумел превратить личное испытание в культурный феномен, а его книга стала бестселлером и вдохновила целое поколение авантюристов.

Кругосветка на моноцикле

Британец Эд Пратт отправился в кругосветное путешествие на моноцикле и сделал это в возрасте всего 19 лет. С марта 2015 года он ездил по миру на одном колесе, проехав более 21 000 миль (примерно 33 000 км) и посетив множество стран и континентов, прежде чем вернуться домой в британское графство Сомерсет в 2018 году. Рассказ о его поездке попал в заголовки западных изданий как одна из самых странных и вдохновляющих приключенческих историй последнего десятилетия.

Во время своего путешествия Эд обрел не только популярность, но и собрал более 300 тысяч фунтов стерлингов Фото: Sky News

Путешествие Эда отличалось не только расстоянием, но и несколькими особенностями. Он вез с собой только самое необходимое в специальных сумках, большую часть времени ночевал в палатке и продвигался рассчитывая только на свою физическую силу, без какой-либо внешней поддержки. Такое решение не только усложняло путь, но и делало сам факт передвижения на моноцикле по грунтовкам, горам и пустыням по-настоящему экстремальным.

Во время своего путешествия Эд обрел не только популярность, но и собрал более 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 17,3 млн гривен) для детского образовательного проекта School in a Bag.

Кроме того, зарубежные СМИ подчеркивают, что несмотря на то что британец не следовал строгим правилам книги рекордов Гиннесса и делал длительные паузы, его путешествие считается уникальным достижением в мире приключений именно из-за выбранного транспорта.

Первый кругосветный перелет без топлива

Проект Solar Impulse 2 стал первым кругосветным перелетом, осуществленным исключительно на энергии солнца, без капли жидкого топлива. Идея казалась из области научной фантастики. Огромный самолет с размахом крыла, сравнимым с Boeing 747, был покрыт 17 000 солнечных батарей. Транспортное средство должно было заряжать свои аккумуляторы днем и лететь на собственной энергии даже ночью. Многие не верили в успех, но все же все же авторы проекта смогли доказать обратное.

Пилоты Бертранд Пиккард и Андре Боршберг стартовали из Абу-Даби (ОАЭ) в марте 2015 года и завершили кругосветку 26 июля 2016-го, вернувшись в ту же точку спустя 17 этапов и около 43 000 км пути.

На этот путь ушло более 500 часов полета. Пилоты пересекли Азию, Тихий и Атлантический океаны, США и Европу, что стало прорывом для устойчивой авиации и вдохновило мировые СМИ на широкое освещение проекта.

Каждый участок маршрута превращался в небольшую научно-приключенческую эпопею Фото: National Geographic

Каждый участок маршрута превращался в небольшую научно-приключенческую эпопею. Например, один из этапов между Японией и Гавайями длился почти 5 дней без посадок, что стало рекордом по длительности одиночного полета на самолете без топлива. Пилоты посадили самолет на землю в Эмиратах. Многие СМИ отмечали, что подобный полет не только продемонстрировал возможности возобновляемых источников энергии, но и бросил вызов традиционной авиационной индустрии, которая десятилетиями зависела от ископаемого топлива.

"Медовый месяц", который превратился в кругосветку

Инженер и авантюрист Бен Карлин из Австралии решил осуществить то, что многим казалось совсем безумием. Мужчина начал планировать кругосветное путешествие на одном транспортном средстве, которое могло бы ездить по суше и плыть по воде. Для этого он выбрал военный Ford GPA — небольшой амфибийный джип времен Второй мировой войны, который большинство экспертов считали одним из самых неудачных плавающих автомобилей. Все же австралиец купил его на военном аукционе за $901 (более 38 тысяч гривен) и усовершенствовал его.

Машина, которую Карлин назвал Half-Safe, прошла длительную переделку Фото: Real Truck

Машина, которую Карлин назвал Half-Safe, прошла длительную переделку. Кузов транспортного средства удлинили, корпус усилили, также поставили большую палубную кабину с рулем и радио, а топливные баки увеличили настолько, что только их объем измерялся сотнями галлонов. Несмотря на частые поломки, недостаток надежности и многократные попытки вернуться на берег прямо с океана, путешествие все же началось в 1950-х годах, когда Карлин вместе с женой Элинорей вышел на воду из Галифакса в сторону Азорских островов.

Дальнейшие этапы поездки были не менее невероятными. За почти 11 000 миль (примерно 17,7 км) морских переходов и около 39 000 миль (62,7 км) сухопутных участков Half-Safe пересек Атлантику, проехал по Европе и Азии, а затем пересек Тихий океан и добрался до Аляски. Весь путь занял почти 7 лет, с многочисленными остановками для ремонта, сменой маршрута и заменой команды, а сам Карлин стал первым и пока единственным человеком, который объехал мир в автомобиле амфибии.

Многие репортажи подчеркивают, что несмотря на кажущуюся "несерьезность" задумки, Карлин прошел через настоящие бури, поломки и кризисы, прежде чем вернуться домой в 1958 году. Его уникальный автомобиль выставлен для осмотра в школе, в которой он когда-то учился.

