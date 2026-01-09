Колишній військовий викрав літак заради півмільйона доларів: авантюра обернулася катастрофою

У 28 років Мартін МакНеллі зі США здійснив стрибок із парашутом із літака Boeing 727, маючи при собі 500 000 доларів. Вийшовши з в'язниці, він згадує свій "божевільний" злочин.

У червні 1972 року 28-річний ветеран ВМС США Мартін МакНеллі зважився на те, що вважав досить-таки простим трюком. Американець планував захопити літак і втекти з грошима, пригнувшись із парашутом. Реальність же виявилася жорсткішою за будь-які фантазії епохи "золотого століття" викрадень. Про це пише People.

До світанку залишалися кілька годин, коли МакНеллі вийшов через хвостову рампу викраденого Boeing 727 над центральною Індіаною. Він летів зі швидкістю близько 300 миль на годину (483 км на годину), жодного разу раніше не надягаючи парашут. До пояса було прив'язано сумку з понад півмільйоном доларів і саме вона стала початком кінця. Удача того дня була не на боці злочинця, адже гроші зірвалися і зникли в темряві, а запасний парашут, виданий на його вимогу, відкрився надто різко і травмував його. Політ униз перетворився на хаос.

"Золотий вік" викрадень

Кінець 1960-х і початок 1970-х стали часом безпрецедентних захоплень літаків у США. За кілька років трапилося близько сотні інцидентів і було вжито екстрених заходів безпеки по всій країні. На цьому тлі суд був безжальним. МакНеллі отримав два довічні терміни за повітряне піратство і провів за ґратами майже чотири десятиліття, вийшовши умовно-достроково лише 2010-го.

Надихнувся легендою

Ідея захоплення повітряного судна народилася після радіосюжету про таємничого Д. Б. Купера, який зник із грошима після стрибка 1971 року.

"Що може бути простіше?" — подумав МакНеллі.

Сім місяців потому він захопив рейс American Airlines, вимагаючи викуп і новий літак. Однак події стрімко вийшли з-під контролю. Після захоплення рейсу літака довелося розвернутися і повернутися в Міссурі. Влада погодилася виконати вимоги викрадача і почала терміново збирати гроші. Поки лайнер стояв на злітній смузі, про те, що відбувається, вже розповідали національні телеканали. Прізвище МакНеллі звучало у випусках новин, а ситуація перетворювалася на публічне шоу.

Після приземлення чоловік переховувався лише кілька діб Фото: People

Навколо літака наростав хаос. В один із моментів місцевий "месник" спробував протаранити лайнер на своєму Cadillac прямо на злітній смузі, але спроба провалилася. Напруга зростала, і МакНеллі, розуміючи, що ситуація виходить з-під його контролю, пішов на нову угоду. Чоловік погодився звільнити всіх пасажирів, крім одного члена екіпажу, в обмін на інший літак із новим екіпажем.

Отримавши гроші та домігшись зміни борту, викрадач наказав узяти курс у бік канадського кордону. Саме тоді він висунув свою останню вимогу. Це була можливість покинути літак із парашутом під час польоту. Іронічно, що саме ця домовленість і стала фінальною точкою всієї операції, призвівши до нічного стрибка над Індіаною.

13 доларів у кишені

Після приземлення чоловік переховувався лише кілька діб. Коли його затримали, від обіцяного викупу залишилися лічені долари.

Пізніше була ще невдала спроба втечі з в'язниці, яка назавжди змінила долі інших людей і стала для нього джерелом глибокої провини.

Старість без авантюр

Сьогодні МакНеллі 81 рік, а його життя стало тихим і буденним Фото: People

Сьогодні МакНеллі 81 рік. Його життя стало тихим і буденним. Після виходу з в'язниці американець доглядає літню родичку та котів, не маючи жодних проблем із законом. Озираючись назад, він називає той план "божевіллям" і каже, що обміняв роки життя на "купку папірців".

Його історія лягла в основу документального фільму "Американський викрадач літаків".

