Бывший военный угнал самолет ради полумиллиона долларов: авантюра обернулась катастрофой

В 28 лет Мартин МакНэлли из США совершил прыжок с парашютом из самолета Boeing 727, имея при себе 500 000 долларов. Выйдя из тюрьмы, он вспоминает свое "безумное" преступление.

В июне 1972 года 28-летний ветеран ВМС США Мартин МакНэлли решился на то, что считал довольно-таки простым трюком. Американец планировал захватить самолет и скрыться с деньгами, пригнув с парашютом. Реальность же оказалась жестче любых фантазий эпохи "золотого века" угонов. Об этом пишет People.

До рассвета оставались пара часов, когда МакНэлли вышел через хвостовую рампу угнанного Boeing 727 над центральной Индианой. Он летел со скоростью около 300 миль в час (483 км в час), ни разу прежде не надевая парашют. К поясу была привязана сумка с более чем полумиллионом долларов и именно она стала началом конца. Удача в тот день была не на стороне преступника, ведь деньги сорвались и исчезли в темноте, а запасной парашют, выданный по его требованию, открылся слишком резко и травмировал его. Полет вниз превратился в хаос.

Відео дня

"Золотой век" угонов

Конец 1960-х и начало 1970-х стали временем беспрецедентных захватов самолетов в США. За несколько лет случилось около сотни инцидентов и были приняты экстренные меры безопасности по всей стране. На этом фоне суд был безжалостен. МакНэлли получил два пожизненных срока за воздушное пиратство и провел за решеткой почти четыре десятилетия, выйдя условно-досрочно лишь в 2010-м.

Вдохновился легендой

Идея захвата воздушного судна родилась после радиосюжета о таинственном Д.Б. Купер, исчезнувшем с деньгами после прыжка в 1971 году.

"Что может быть проще?" — подумал МакНэлли.

Семь месяцев спустя он захватил рейс American Airlines, требуя выкуп и новый самолет. Однако события стремительно вышли из-под контроля. После захвата рейса самолету пришлось развернуться и вернуться в Миссури. Власти согласились выполнить требования угонщика и начали срочно собирать деньги. Пока лайнер стоял на взлетной полосе, о происходящем уже рассказывали национальные телеканалы. Фамилия МакНэлли звучала в выпусках новостей, а ситуация превращалась в публичное шоу.

После приземления мужчина скрывался всего несколько суток Фото: People

Вокруг самолета нарастал хаос. В один из моментов местный "мститель" попытался протаранить лайнер на своем Cadillac прямо на взлетной полосе, но попытка провалилась. Напряжение росло, и МакНэлли, понимая, что ситуация выходит из-под его контроля, пошел на новую сделку. Мужчина согласился освободить всех пассажиров, кроме одного члена экипажа, в обмен на другой самолет с новым экипажем.

Получив деньги и добившись смены борта, угонщик приказал взять курс в сторону канадской границы. Именно тогда он выдвинул свое последнее требование. Это была возможность покинуть самолет с парашютом во время полета. Иронично, что именно эта договоренность и стала финальной точкой всей операции, приведя к ночному прыжку над Индианой.

13 долларов в кармане

После приземления мужчина скрывался всего несколько суток. Когда его задержали, от обещанного выкупа остались считанные доллары.

Позже была еще неудачная попытка побега из тюрьмы, которая навсегда изменила судьбы других людей и стала для него источником глубокой вины.

Старость без авантюр

Сегодня МакНэлли 81 год, а его жизнь стала тихой и обыденной Фото: People

Сегодня МакНэлли 81 год. Его жизнь стала тихой и обыденной. После выхода из тюрьмы американец ухаживает за пожилой родственницей и кошками, не имея никаких проблем с законом. Оглядываясь назад, он называет тот план "безумием" и говорит, что обменял годы жизни на "кучку бумажек".

Его история легла в основу документального фильма "Американский угонщик самолетов".

Ранее Фокус сообщал, что:

Украинский моряк показал невероятное явление природы. Сам мореплаватель говорит, что это явление напоминает путешествие по Бермудскому треугольнику.

Моряк 10 лет жил на заброшенном корабле и не мог сойти на берег. Все больше компаний бросают своих работников в портах без зарплаты и возможности вернуться домой.

Также стало известно, что супруги выживали 66 дней посреди океана после нападения китов. Уильям и Симона Батлер из США находились примерно в 1200 милях (примерно 1931 км) от берега, совершая кругосветное путешествие.