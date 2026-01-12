Цілі гори їжі: українець показав, що викидають супермаркети в Європі (фото, відео)

Відео українця, який живе в Данії, несподівано стали вірусними в соцмережах. У своїх роликах він показує вміст сміттєвих контейнерів біля супермаркетів.

Часто це зовсім не зіпсовані відходи, а свіжі продукти, які ще недавно лежали на полицях магазинів. Автор відео, відомий у TikTok під ім'ям Богдан Дивний, погодився відповісти на кілька запитань Фокуса.

Українець розповів, що переїхав до Данії три роки тому. В одному з роликів він відкриває контейнер поруч із супермаркетом і по черзі дістає запаковані продукти, серед яких було кілька коробок чаю без ушкоджень, м'ясо в заводському пакуванні з датою придатності до 2026 року, а також інші товари, викинуті через пом'яту або надірвану зовнішню упаковку. За словами Богдана, частина їжі могла опинитися в баку через розморожування холодильників або суворі правила зберігання.

"День виявився вдалим", — коментує він за кадром, щиро дивуючись тому, що продукти в такому стані відправили в сміттєвий контейнер.

Немає нічого поганого

Перша знахідка, зізнається Богдан, не була випадковою.

"Це була не випадковість і спочатку не моя ідея. Я не знаю, хто запустив подібний тренд, але коли я приїхав у другий табір для біженців, то спілкувався з молодими хлопцями років 25-30, які мені показали ці точки. Хоча нам і давали гроші, але було навіть цікаво подивитися на власні очі, адже не віриться, що таке подібне може відбуватися насправді. Тим більше, що про це розповіли дорослі хлопці. Я побачив, що в цьому немає нічого поганого", — каже українець.

Блогер показав гори продуктів, знайдених у контейнерах біля супермаркетів Фото: TikTok

Він додає, що сумніви зникли швидко:

"Я бачив данців, які приїжджали на машинах і спокійно вантажили продукти. Тоді я зрозумів, що тут це норма".

Гори їжі біля супермаркетів

У ще одному ролику Богдан показує ще масштабнішу картину. Камера показала відкритий сміттєвий контейнер, заповнений хлібом, булками, десертами, фруктами та овочами. Серед знахідок були також виноград, морква, упакована випічка, солодощі та молочні продукти. Більша частина їжі виглядає свіжою, без цвілі та явних ознак псування.

"Єдине, що з цього було зіпсовано — це м'ясо і піца, а в іншому перфекто", — зазначив він в описі до свого ролика.

Далі він показав гори продуктів, знайдених у контейнерах біля супермаркетів. Блогер зазначив, що майже все можна їсти. За його словами, більша частина їжі не зіпсована, хоча трапляються винятки.

Культ свіжості та суворі правила

На думку Богдана, причиною такої кількості викинутої їжі є особливість місцевої культури споживання.

"Тут дуже популізують свіжість. Як мені відомо данці беруть занадто багато і не доїдають усе. А в магазинах, якщо випічку до закриття не розпродали, її просто викидають. Бувало я знаходив коробки акуратно складені з печивом або ж кексами, які ще 10 хвилин тому будь-хто міг купити в магазині. Загалом за моїми відео видно, що можна знайти часто хороші продукти", — ділиться блогер.

Поруч із контейнерами можна знайти і напої Фото: TikTok Велика частина продуктів знаходиться в коробках Фото: TikTok

Порівнюючи Данію з Україною, Богдан сумнівається, що подібна ситуація могла б повторитися вдома.

"У нас майже все продають до останнього. І мені писали, що їжу в баках можуть заливати хлоркою або іншими засобами", — зазначає він.

Українець також відповів на поширені коментарі про те, що продукти нібито викидають співробітники магазинів, щоб потім забрати їх собі.

"Це абсурд. Вони можуть забрати продукти до того, як їх викинуть. А після вже не можна. Та й фізично це неможливо, адже їжі надто багато, її викидають тоннами і постійно", — каже блогер.

Вірусні відео та плани на майбутнє

Богдан зазначив, що знав про такі місця давно, але знімати контент він почав лише нещодавно.

"За три місяці я виріс із 300 до 5000 підписників. А коли знайшов пару точок з дуже хорошими і навіть дорогими продуктами не стримався і виклав відео. Мене це самого здивувало, хоча мені й до цього траплялося багато всього. Наприклад, упаковки коли в баночках або пива тощо".

Інтерес аудиторії виявився несподівано високим. Тепер блогер планує розвивати контент далі.

"Я хочу набрати аудиторію, але не зупинятися тільки на знахідках. Ідей у мене багато. Скоро я ще відкрию YouTube-канал. Вам тільки належить побачити, як мої ідеї будуть втілені в життя", — сказав Богдан.

