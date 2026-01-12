Целые горы еды: украинец показал, что выбрасывают супермаркеты в Европе (фото, видео)

Видео украинца, живущего в Дании, неожиданно стали вирусными в соцсетях. В своих роликах он показывает содержимое мусорных контейнеров возле супермаркетов.

Часто это вовсе не испорченные отходы, а свежие продукты, которые еще недавно лежали на полках магазинов. Автор видео, известный в TikTok под именем Богдан Странный, согласился ответить на несколько вопросов Фокуса.

Украинец рассказал, что переехал в Данию три года назад. В одном из роликов он открывает контейнер рядом с супермаркетом и по очереди достает упакованные продукты, среди которых было несколько коробок чая без повреждений, мясо в заводской упаковке с датой годности до 2026 года, а также другие товары, выброшенные из-за помятой или надорванной внешней упаковки. По словам Богдана, часть еды могла оказаться в баке из-за разморозки холодильников или строгих правил хранения.

"День оказался удачным", — комментирует он за кадром, искренне удивляясь тому, что продукты в таком состоянии отправили в мусорный контейнер.

Нет ничего зазорного

Первая находка, признается Богдан, не была случайной.

"Это была не случайность и изначально не моя идея. Я не знаю кто запустил подобный тренд, но когда я приехал во второй лагерь для беженцев, то общался с молодыми парнями лет 25-30, которые мне показали эти точки. Хотя нам и давали деньги, но было даже интересно посмотреть своими глазами, ведь не верится, что такое подобное может происходить на самом деле. Тем более, что об это рассказали взрослые ребята. Я увидел, что в этом нет ничего зазорного", — говорит украинец.

Блогер показал горы продуктов, найденных в контейнерах возле супермаркетов Фото: TikTok

Он добавляет, что сомнения исчезли быстро:

"Я видел датчан, которые приезжали на машинах и спокойно грузили продукты. Тогда я понял, что здесь это норма".

Горы еды у супермаркетов

В еще одном ролике Богдан показывает еще более масштабную картину. Камера показала открытый мусорный контейнер, заполненный хлебом, булками, десертами, фруктами и овощами. Среди находок были также виноград, морковь, упакованная выпечка, сладости и молочные продукты. Большая часть еды выглядит свежей, без плесени и явных признаков порчи.

"Единственное, что из этого было испорчено — это мясо и пицца, а в остальном перфекто", — отметил он в описании к своему ролику.

Далее он показал горы продуктов, найденных в контейнерах возле супермаркетов. Блогер отметил, что почти все можно есть. По его словам, большая часть еды не испорчена, хотя случаются исключения.

Культ свежести и строгие правила

По мнению Богдана, причиной такого количества выброшенной еды является особенность местной культуры потребления.

"Здесь очень популизируют свежесть. Как мне известно датчане берут слишком много и не доедают все. А в магазинах, если выпечку до закрытия не распродали, ее просто выбрасывают. Бывало я находил коробки аккуратно сложенные с печеньем или же кексами, которые еще 10 минут назад любой мог купить в магазине. В целом по моим видео видно, что можно найти часто хорошие продукты", — делится блогер.

Рядом с контейнерами можно найти и напитки Фото: TikTok Большая часть продуктов находится в коробках Фото: TikTok

Сравнивая Данию с Украиной, Богдан сомневается, что подобная ситуация могла бы повториться дома.

"У нас почти все продают до последнего. И мне писали, что еду в баках могут заливать хлоркой или другими средствами", — отмечает он.

Украинец также ответил на распространенные комментарии о том, что продукты якобы выбрасывают сотрудники магазинов, чтобы потом забрать их себе.

"Это абсурд. Они могут забрать продукты до того, как их выкинут. А после уже нельзя. Да и физически это невозможно, ведь еды слишком много, ее выбрасывают тоннами и постоянно", — говорит блогер.

Вирусные видео и планы на будущее

Богдан отметил, что знал о подобных местах давно, но снимать контент он начал лишь недавно.

"За три месяца я вырос с 300 до 5000 подписчиков. А когда нашел пару точек с очень хорошими и даже дорогими продуктами не сдержался и выложил видео. Меня это самого удивило, хотя мне и до этого попадалось много всего. Например, упаковки колы в баночках либо пива и т.д.".

Интерес аудитории оказался неожиданно высоким. Теперь блогер планирует развивать контент дальше.

"Я хочу набрать аудиторию, но не останавливаться только на находках. Идей у меня много. Скоро я еще открою YouTube-канал. Вам только предстоит увидеть, как мои идеи будут воплощены в жизнь", — сказал Богдан.

