Рай на Землі: українець показав місто за кордоном, яке його підкорило (відео)

Українець поділився історією свого переїзду до Чорногорії, опублікувавши відео з прогулянкою містом. Хлопець так само поділився особистими враженнями від нового етапу життя.

За словами емігранта, думка про зміну країни з'явилася після відкриття кордонів, коли він серйозно задумався про життя за межами України. Подробиці в ролику, опублікованому в TikTik.

Автор відео зізнається, що давно мріяв оселитися в місці, де поєднуються море і гори, а природа щодня надихає. Саме тому його вибір зрештою припав на Чорногорію. Переїзд тіктокер називає здійсненням великої мрії та підкреслює, що нове місце проживання справило на нього дуже сильне позитивне враження.

"Переїхавши сюди, я здійснив свою дуже велику мрію. Мені тут дуже подобається. Тут дуже красиво", — зазначив емігрант у відео.

Водночас українець чесно каже, що життя в іншій країні має не лише плюси, а й мінуси, проте загальне відчуття складається вкрай позитивне.

Хлопець зізнається, що давно мріяв оселитися в місці, де поєднуються море і гори Фото: TikTok

До Чорногорії хлопець переїхав не сам, а разом із подругою, що зробило адаптацію простішою і комфортнішою.

У відео українець також пообіцяв і надалі ділитися деталями свого повсякденного життя, показувати місцеві міста, природу та розповідати про власний досвід еміграції. За його словами, попереду на глядачів чекає багато контенту про життя в Чорногорії, яку він уже встиг щиро полюбити.

Фокус також звернувся до хлопця за додатковим коментарем і оновить матеріал, коли він поділиться деталями.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі TikTok почали ділитися своїми думками:

"Ой, дуже гарне відео. Одного разу була в Чорногорії й просто закохалася! Успіхів!";

"Дуже класне відео. Можна відео про плюси та мінуси життя в Чорногорії?";

"Чудова, красива природа";

"А як із роботою? Розкажіть, будь ласка".

