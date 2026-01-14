Рай на Земле: украинец показал город за границей, который его покорил (видео)
Украинец поделился историей своего переезда в Черногорию, опубликовав видео с прогулкой по городу. Парень так же поделился личными впечатлениями от нового этапа жизни.
По словам эмигранта, мысль о смене страны появилась после открытия границ, когда он серьезно задумался о жизни за пределами Украины. Подробности в ролике, опубликованном в TikTik.
Автор видео признается, что давно мечтал поселиться в месте, где сочетаются море и горы, а природа ежедневно вдохновляет. Именно поэтому его выбор в конечном итоге пал на Черногорию. Переезд тиктокер называет осуществлением большой мечты и подчеркивает, что новое место жительства произвело на него очень сильное положительное впечатление.
"Переехав сюда, я осуществил свою очень большую мечту. Мне здесь очень нравится. Тут очень красиво", — отметил эмигрант в видео.
В то же время украинец честно говорит, что жизнь в другой стране имеет не только плюсы, но и минусы, однако общее ощущение складывается крайне положительное.
В Черногорию парень переехал не сам, а вместе с подругой, что сделало адаптацию проще и комфортнее.
В видео украинец также пообещал и в дальнейшем делиться деталями своей повседневной жизни, показывать местные города, природу и рассказывать о собственном опыте эмиграции. По его словам, впереди зрителей ждет много контента о жизни в Черногории, которую он уже успел искренне полюбить.
Фокус также обратился к парню за дополнительным комментарием и обновит материал, когда он поделится деталями.
Реакция соцсетей
В комментариях пользователи TikTok начали делиться своими мыслями:
- "Ой, очень красивое видео. Однажды была в Черногории и просто влюбилась! Успехов!";
- "Очень классное видео. Можно видео о плюсах и минусах жизни в Черногории?";
- "Великолепная, красивая природа";
- "А как с работой? Расскажите, пожалуйста".
