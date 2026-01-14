Рай на Земле: украинец показал город за границей, который его покорил (видео)

Украинец поделился историей своего переезда в Черногорию, опубликовав видео с прогулкой по городу. Парень так же поделился личными впечатлениями от нового этапа жизни.

По словам эмигранта, мысль о смене страны появилась после открытия границ, когда он серьезно задумался о жизни за пределами Украины. Подробности в ролике, опубликованном в TikTik.

Автор видео признается, что давно мечтал поселиться в месте, где сочетаются море и горы, а природа ежедневно вдохновляет. Именно поэтому его выбор в конечном итоге пал на Черногорию. Переезд тиктокер называет осуществлением большой мечты и подчеркивает, что новое место жительства произвело на него очень сильное положительное впечатление.

"Переехав сюда, я осуществил свою очень большую мечту. Мне здесь очень нравится. Тут очень красиво", — отметил эмигрант в видео.

В то же время украинец честно говорит, что жизнь в другой стране имеет не только плюсы, но и минусы, однако общее ощущение складывается крайне положительное.

Парень признается, что давно мечтал поселиться в месте, где сочетаются море и горы Фото: TikTok

В Черногорию парень переехал не сам, а вместе с подругой, что сделало адаптацию проще и комфортнее.

В видео украинец также пообещал и в дальнейшем делиться деталями своей повседневной жизни, показывать местные города, природу и рассказывать о собственном опыте эмиграции. По его словам, впереди зрителей ждет много контента о жизни в Черногории, которую он уже успел искренне полюбить.

Фокус также обратился к парню за дополнительным комментарием и обновит материал, когда он поделится деталями.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи TikTok начали делиться своими мыслями:

"Ой, очень красивое видео. Однажды была в Черногории и просто влюбилась! Успехов!";

"Очень классное видео. Можно видео о плюсах и минусах жизни в Черногории?";

"Великолепная, красивая природа";

"А как с работой? Расскажите, пожалуйста".

